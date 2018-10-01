S.S.E. File Encryptor для Windows

S.S.E. File Encryptor 14R2C

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Описание S.S.E. File Encryptor 14R2CОписание   Скачать S.S.E. File Encryptor 14R2CСКАЧАТЬ (910 Кб) Скриншоты S.S.E. File Encryptor 14R2CСкриншоты (2)   Статистика S.S.E. File Encryptor 14R2CСтатистика   Отзывы о S.S.E. File Encryptor 14R2CОтзывы (1)  
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S.S.E. File Encryptor - шифратор файлов для ПК. Поможет надежно зашифровать ваши личные и конфиденциальные файлы или целые папки.

Особенности S.S.E. File Encryptor:

  • Процесс шифрования/дешифрования легко осуществляется путем переноса выбранного файла (файлов) или папки (папок) в окно приложения.
  • Файлы шифруются с использованием алгоритмов криптостойкого шифрования: AES (Rijndael) 256 бит, RC6 256 бит, Serpent 256 бит, Blowfish 256 бит/448 бит, Twofish 256 бит и GOST 256 бит.
  • Межплатформенный (Windows, Linux, Mac OS X, ...) Доступны GUI-версия и версия командной строки.
  • Разнообразие совместимых платформ (настольные и мобильные) позволяют легко обмениваться защищенными данными.
  • Простота использования.
Что нового в S.S.E. File Encryptor 14R2C?
  • Улучшена обработка прерываний (когда приложение принудительно закрывается во время процесса шифрования/дешифрования).
Скриншоты S.S.E. File Encryptor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Вьетнамскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 393
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование
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Отзывы о программе S.S.E. File Encryptor

С нашей деревни про S.S.E. File Encryptor 10R3A [10-03-2015]

Хороший шифратор файлов.
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