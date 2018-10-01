VeraCrypt 1.23 VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию SafeIP 2.0.0.2615 SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование MD5 Hasher 2.8 MD5 Hasher - небольшая программа для вычисления MD5 хэша введенного текста

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