КриптоАРМ для Windows

Описание
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Оценка: 3.22/5 голосов - 23
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 1200 руб.
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.4.4.43 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 24 607 | Статистика
Размер:48,57 Мб
КриптоАРМ скриншот № 1
КриптоАРМ скриншот № 2
КриптоАРМ скриншот № 3
КриптоАРМ скриншот № 4

КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она используется для защиты корпоративной и личной информации, которая передается по Интернету, электронной почте и на съемных носителях (диске, флэш-карте).

Программа обладает удобным интерфейсом для выполнения криптоопераций (шифрование, электронная цифровая подпись), а также большими возможности по управлению цифровыми сертификатами, списками отзыва сертификатов, криптопровайдерами и др.

КриптоАРМ используется для надежной защиты данных от постороннего доступа, гарантирует целостность данных при отправке по незащищенным каналам связи, обеспечивает подлинность и авторство электронных документов, дает возможность согласовывать электронные документы с коллегами.

Осноные возможности:

  • Шифрование дешифрование файлов и документов,
  • Заверение данных электронной цифровой подписью,
  • Проверка корректности электронной цифровой подписи,
  • Одновременное шифрование и подписывание электронных данных
  • Одновременная расшифровка электронных данных и проверка корректности ЭЦП
Что нового в КриптоАРМ 5.4.4.43?
  • изменена проверка усовершенствованных подписей из системы Контура не содержащих revocation values с CAdES-X Long Type 1 на CAdES-T
  • исправлен поиск сертификата подписи для подписей из системы Контура
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Отзывы о программе КриптоАРМ

Константин про КриптоАРМ 5.4.4.29 [07-07-2022]

Более тупой и неповоротливой программы не видел. Полностью подвешивает проводник, каждое действие - "Программа не отвечает"... Не смог даже посмотреть установленную у меня версию, снова "не отвечает".
И это на компьютере Core i7 + SSD + 16 Gb RAM
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Виктор про КриптоАРМ 5.4.3.0 [26-02-2021]

Крайне некомпетентные кодировщики.. Не знают базовых понятий из сферы пользовательского интерфейса.. например, есть у них пункт меню "Настройка".. Нажимаешь и открывается тебе ... Нет, не список подпунктов, а ... еще один пункт "Управление настройками"...
Тоже самое с пунктом "Профили".. Т.е. эдакая матрешка , когда клип по одному пункту предлагает еще раз "выбрать" ... опять из одного ;))) Т.е. сочинители, очевидно, не знают значения слова "меню"... (выбор) ;))) Просто смешные какие-то...
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из деревни про КриптоАРМ 4.7.1 (сборка 8365) [24-11-2014]

Супер программа.
15 | 10 | Ответить

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