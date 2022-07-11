КриптоАРМ для Windows
|Оценка:
|3.22/5 голосов - 23
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1200 руб.
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.4.4.43 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ООО "Цифровые технологии"
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 24 607 | Статистика
|Размер:
|48,57 Мб
КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она используется для защиты корпоративной и личной информации, которая передается по Интернету, электронной почте и на съемных носителях (диске, флэш-карте).
Программа обладает удобным интерфейсом для выполнения криптоопераций (шифрование, электронная цифровая подпись), а также большими возможности по управлению цифровыми сертификатами, списками отзыва сертификатов, криптопровайдерами и др.
КриптоАРМ используется для надежной защиты данных от постороннего доступа, гарантирует целостность данных при отправке по незащищенным каналам связи, обеспечивает подлинность и авторство электронных документов, дает возможность согласовывать электронные документы с коллегами.
Осноные возможности:
- Шифрование дешифрование файлов и документов,
- Заверение данных электронной цифровой подписью,
- Проверка корректности электронной цифровой подписи,
- Одновременное шифрование и подписывание электронных данных
- Одновременная расшифровка электронных данных и проверка корректности ЭЦП
- изменена проверка усовершенствованных подписей из системы Контура не содержащих revocation values с CAdES-X Long Type 1 на CAdES-T
- исправлен поиск сертификата подписи для подписей из системы Контура
КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она...
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Отзывы о программе КриптоАРМ
Константин про КриптоАРМ 5.4.4.29 [07-07-2022]
Более тупой и неповоротливой программы не видел. Полностью подвешивает проводник, каждое действие - "Программа не отвечает"... Не смог даже посмотреть установленную у меня версию, снова "не отвечает".
И это на компьютере Core i7 + SSD + 16 Gb RAM
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Виктор про КриптоАРМ 5.4.3.0 [26-02-2021]
Крайне некомпетентные кодировщики.. Не знают базовых понятий из сферы пользовательского интерфейса.. например, есть у них пункт меню "Настройка".. Нажимаешь и открывается тебе ... Нет, не список подпунктов, а ... еще один пункт "Управление настройками"...
Тоже самое с пунктом "Профили".. Т.е. эдакая матрешка , когда клип по одному пункту предлагает еще раз "выбрать" ... опять из одного ;))) Т.е. сочинители, очевидно, не знают значения слова "меню"... (выбор) ;))) Просто смешные какие-то...
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