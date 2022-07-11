КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она используется для защиты корпоративной и личной информации, которая передается по Интернету, электронной почте и на съемных носителях (диске, флэш-карте).

Программа обладает удобным интерфейсом для выполнения криптоопераций (шифрование, электронная цифровая подпись), а также большими возможности по управлению цифровыми сертификатами, списками отзыва сертификатов, криптопровайдерами и др.

КриптоАРМ используется для надежной защиты данных от постороннего доступа, гарантирует целостность данных при отправке по незащищенным каналам связи, обеспечивает подлинность и авторство электронных документов, дает возможность согласовывать электронные документы с коллегами.



Осноные возможности: