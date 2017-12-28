AlterCam для Windows

AlterCam 4.3.568

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Описание AlterCam 4.3.568Описание   Скачать AlterCam 4.3.568СКАЧАТЬ (45,57 Мб) Скриншоты AlterCam 4.3.568Скриншоты (7)   Статистика AlterCam 4.3.568Статистика   Отзывы о AlterCam 4.3.568Отзывы (14)  
Оцените программу!
4.93 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.93 из 5
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AlterCam - виртуальная вебкамера, с помощью которой можно захватывать видео с указанного источника и добавлять к нему разнообразные эффекты в режиме реального времени. Доступно использование анимационных наклеек, текстовых блоков, изображений и других эффектов. Кроме того, у Вас появится возможность транслировать свой рабочий стол (или только его часть), проигрывать заранее записанный видеоролик в виртуальной камере и многое другое.

Стоит также отметить наличие в пакете установки специального драйвера виртуальной аудиокарты, который позволит Вам, помимо всего, изменять и свой голос в реальном времени.

Работать с программой очень просто и легко благодаря качественно продуманному и интуитивно понятному интерфейсу. После установки программы выберите нужный эффект из списка доступных, и начнется трансляция видео с этими эффектами в виртуальную камеру. Теперь укажите Вашу виртуальную камеру в приложениях типа Skype и позабавьте себя и своих собеседников веселыми преобразованиями.

Основные возможности:

  • Десятки прикольных эффектов для вебкамеры
  • Разделение видеопотока с камеры на несколько программ
  • Добавление картинок в живое видео
  • Добавление любого фона для видеопотока с камеры
  • Добавление любого текста
  • Поддержка вебкамер с высоким (FullHD) разрешением
  • Трансляция вашего экрана через вебкамеру
  • Использование GPU видеокарты
Что нового в AlterCam 4.3.568?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты AlterCam:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $17.47
Ограничение в работе программылоготип на выходе, только 5 минут изменения голоса
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 973
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Вебкамера
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Отзывы о программе AlterCam

Ян про AlterCam 4.2 [20-12-2017]

Что за слюни?!! Скачал с оф. сайта. Отзыв: хотите уебашить своё железо? Вы по адресу! Два динамика под замену и полтора часа глубокой чистки не только сиклинером, но и авастом! (Lenovo Laptop B50-30)
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Дед Мороз в ответ Ян про AlterCam 4.2 [24-12-2017]

Про динамики под замену - очень смешно :)) Никакая программа динамики убить не может. У меня тоже после установки аудиодрайвера этой проги пропал звук в системе, но прога сама же и написала, что надо сделать. Хорошо уметь читать. Просто в настройках звука устройство воспроизведения звука выбрать нужное.
"Менять динамики", гыгыгы :))
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Анжелика про AlterCam 4.2 [13-12-2017]

такое ощущение что все отзывы подставные или же, что-то у разработчика пошло не так. Программа была куплена на оф сайте. Работала некорректно. Вот прям совсем некорректно. Вышла в вк на вот этого человека, далее в комментах была переписка с ним по поводу неисправностей. Мы более 4-х часов пытались выяснить почему у нас фонит звук, однако доблестный разработчик так и не дал за 2 часа нашей с ним переписки внятного ответа. В итоге, мы предложили разойтись мирно, потребовали средства обратно, на что, через несколько часов, я была внесена в черный список сообщества. https://vk.com/max_smirnoff https://vk.com/altercam
Не рекомендую ни чувака, ни его прогу. Повел себя просто по-скотски.
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Макс Смирнов в ответ Анжелика про AlterCam 4.2 [24-12-2017]

Уважаемая Анжелика, к сожалению вы начали своё общение со мной с шантажа и глупых угроз, я сразу хотел вернуть деньги, но так как заказ был оформлен не на вас, не нашёл кому возвращать. Ну а из группы я вас удалил только после того, как отправил заявку на возврат денег. Ваши сообщения в группе никакой общественной пользы не несли, личной переписке там не место. Пользуясь случаем, выражаю вам благодарность, польза от нашего общения всё же была, нашли в программе ошибку :) Надеюсь, всё у вас хорошо
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Олег AlterCam 4.1 про AlterCam 4.0 Build 455 [30-08-2017]

Очень доволен, работаю с видеоэндоскопом, программа очень помогла в решении проблемных вопросов с записью. Понятная, легкая и доступная. Соотношение цена/качество на 5+
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Сергей про AlterCam 4.0 Build 455 [11-01-2017]

Пользуюсь программой постоянно для общения через Skype, видеосъемок и фото. Программа мне нравится. Много функций и всевозможных эффектов. И даже превосходит известную программу ManyCam как по функциональности, так и по цене.
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Юрий про AlterCam 3.8 [25-10-2016]

Мне всё понравилось.Главное нет не чего ненужного,бери и пользуйся!
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