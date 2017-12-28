AlterCam - виртуальная вебкамера, с помощью которой можно захватывать видео с указанного источника и добавлять к нему разнообразные эффекты в режиме реального времени. Доступно использование анимационных наклеек, текстовых блоков, изображений и других эффектов. Кроме того, у Вас появится возможность транслировать свой рабочий стол (или только его часть), проигрывать заранее записанный видеоролик в виртуальной камере и многое другое.
Стоит также отметить наличие в пакете установки специального драйвера виртуальной аудиокарты, который позволит Вам, помимо всего, изменять и свой голос в реальном времени.
Работать с программой очень просто и легко благодаря качественно продуманному и интуитивно понятному интерфейсу. После установки программы выберите нужный эффект из списка доступных, и начнется трансляция видео с этими эффектами в виртуальную камеру. Теперь укажите Вашу виртуальную камеру в приложениях типа Skype и позабавьте себя и своих собеседников веселыми преобразованиями.
Основные возможности:
Десятки прикольных эффектов для вебкамеры
Разделение видеопотока с камеры на несколько программ
ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции
Отзывы о программе AlterCam
Ян про AlterCam 4.2 [20-12-2017]
Что за слюни?!! Скачал с оф. сайта. Отзыв: хотите уебашить своё железо? Вы по адресу! Два динамика под замену и полтора часа глубокой чистки не только сиклинером, но и авастом! (Lenovo Laptop B50-30) | | Ответить
Дед Мороз в ответ Ян про AlterCam 4.2 [24-12-2017]
Про динамики под замену - очень смешно :)) Никакая программа динамики убить не может. У меня тоже после установки аудиодрайвера этой проги пропал звук в системе, но прога сама же и написала, что надо сделать. Хорошо уметь читать. Просто в настройках звука устройство воспроизведения звука выбрать нужное.
"Менять динамики", гыгыгы :)) | | Ответить
Анжелика про AlterCam 4.2 [13-12-2017]
такое ощущение что все отзывы подставные или же, что-то у разработчика пошло не так. Программа была куплена на оф сайте. Работала некорректно. Вот прям совсем некорректно. Вышла в вк на вот этого человека, далее в комментах была переписка с ним по поводу неисправностей. Мы более 4-х часов пытались выяснить почему у нас фонит звук, однако доблестный разработчик так и не дал за 2 часа нашей с ним переписки внятного ответа. В итоге, мы предложили разойтись мирно, потребовали средства обратно, на что, через несколько часов, я была внесена в черный список сообщества. https://vk.com/max_smirnoff https://vk.com/altercam
Не рекомендую ни чувака, ни его прогу. Повел себя просто по-скотски. | | Ответить
Макс Смирнов в ответ Анжелика про AlterCam 4.2 [24-12-2017]
Уважаемая Анжелика, к сожалению вы начали своё общение со мной с шантажа и глупых угроз, я сразу хотел вернуть деньги, но так как заказ был оформлен не на вас, не нашёл кому возвращать. Ну а из группы я вас удалил только после того, как отправил заявку на возврат денег. Ваши сообщения в группе никакой общественной пользы не несли, личной переписке там не место. Пользуясь случаем, выражаю вам благодарность, польза от нашего общения всё же была, нашли в программе ошибку :) Надеюсь, всё у вас хорошо | | Ответить
Олег AlterCam 4.1 про AlterCam 4.0 Build 455 [30-08-2017]
Очень доволен, работаю с видеоэндоскопом, программа очень помогла в решении проблемных вопросов с записью. Понятная, легкая и доступная. Соотношение цена/качество на 5+ | | Ответить
Сергей про AlterCam 4.0 Build 455 [11-01-2017]
Пользуюсь программой постоянно для общения через Skype, видеосъемок и фото. Программа мне нравится. Много функций и всевозможных эффектов. И даже превосходит известную программу ManyCam как по функциональности, так и по цене. | | Ответить
Юрий про AlterCam 3.8 [25-10-2016]
Мне всё понравилось.Главное нет не чего ненужного,бери и пользуйся! | | Ответить