Greenify - полезное приложение для ANdroid-смартфонов и планшетов, благодаря которому пользователь может существенно увеличить время автономной работы устройства и повысить его производительность.

Это достигается путем выявления приложений потребляющих слишком много оперативной памяти или ресурсов аккумуляторной батареи, после чего их можно отправить в режим гибернации («спящий» режим), в котором потребление ресурсов сводится к минимуму. Следует отметить наличие в Greenify функции автоматической гибернации (для Android 4.1 и выше), который активируется через несколько минут после отключения экрана.

В настройках Greenify можно включать/отключать уведомления, задавать алгоритм действий для системных приложений, активировать функцию отслеживания пробуждений и многое другое.