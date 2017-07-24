Программы для Android » Система » другое » Greenify 3.4.3 для Android
Greenify для Android

Greenify 3.4.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Greenify 3.4.3 для AndroidОписание   Скачать Greenify 3.4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (3,18 Мб) Скриншоты Greenify 3.4.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Greenify 3.4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Greenify 3.4.3 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Greenify - полезное приложение для ANdroid-смартфонов и планшетов, благодаря которому пользователь может существенно увеличить время автономной работы устройства и повысить его производительность.

Это достигается путем выявления приложений потребляющих слишком много оперативной памяти или ресурсов аккумуляторной батареи, после чего их можно отправить в режим гибернации («спящий» режим), в котором потребление ресурсов сводится к минимуму. Следует отметить наличие в Greenify функции автоматической гибернации (для Android 4.1 и выше), который активируется через несколько минут после отключения экрана.

В настройках Greenify можно включать/отключать уведомления, задавать алгоритм действий для системных приложений, активировать функцию отслеживания пробуждений и многое другое.

Скриншоты Greenify:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 516
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
 Программа Greenify отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

AIDA64 1.47 для Android

AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях Android-устройства. Детальное отображение и диагностика процессора, заряда

Kingo Android Root 3.3 для Android

Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство

Говорящий телефон 2.3.3 для Android

Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения

Clean Master 5.18.0 для Android

Clean Master – очистите свое устройство от ненужного «хлама» в виде кэша, остаточных файлов, дубликатов фотографий и др. Утилита может освободить оперативную память,

Power Clean 2.9.5.2 для Android

Power Clean – небольшая программка может принести много пользы вашему устройству. Она удалит ненужные файлы, очистит оперативную память, позволит управлять

SD Maid 4.7.5 для Android

SD Maid – всем известно, что в процессе эксплуатации ОС Android, на устройстве накапливаются журналы, отчеты о сбоях, дубликаты и другие ненужные файлы. Утилита

скачать Adguard

Отзывы о программе Greenify

Admin

Отзывов о программе Greenify 3.4.3 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 