CPU-Z для Android
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой архитектуре, количестве ядер, тактовой частоте и текущей загрузке ЦП.
Также с помощью программы можно узнать производителя и модель устройства, версию операционной системы, разрешение экрана, объем оперативной памяти, уровень заряда батареи, ее температуру и многое другое.
Добавлена поддержка:
- Samsung Exynos 980/990.
- MediaTek MT6768.
- ARM Cortex-A65, Cortex-A78, Cortex-A76AE, Neoverse N1 & E1.
Исправлена ошибка валидации
|Оценка:
|4.86/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.38 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CPUID
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 18 441 | Статистика
|Размер:
|2,29 Мб
|СКАЧАТЬ
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Отзывы о программе CPU-Z
alex про CPU-Z 1.17 для Android [22-12-2015]
После инсталляции при выходе из спящего режима стал самопроизвольно запускаться браузер с какими то непонятными ссылками, короче началось закидыванием рекламой!!!
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Константин про CPU-Z 1.0.4 для Android [02-02-2014]
Класс! Показывает информацию с акселерометра!
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