CPU-Z для Android

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CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой архитектуре, количестве ядер, тактовой частоте и текущей загрузке ЦП.

Также с помощью программы можно узнать производителя и модель устройства, версию операционной системы, разрешение экрана, объем оперативной памяти, уровень заряда батареи, ее температуру и многое другое.

Что нового в CPU-Z 1.38?

Добавлена поддержка:

  • Samsung Exynos 980/990.
  • MediaTek MT6768.
  • ARM Cortex-A65, Cortex-A78, Cortex-A76AE, Neoverse N1 & E1.

Исправлена ошибка валидации

Оценка: 4.86/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.38 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 18 441 | Статистика
Размер:2,29 Мб
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Отзывы о программе CPU-Z

alex про CPU-Z 1.17 для Android [22-12-2015]

После инсталляции при выходе из спящего режима стал самопроизвольно запускаться браузер с какими то непонятными ссылками, короче началось закидыванием рекламой!!!
3 | 2 | Ответить

Константин про CPU-Z 1.0.4 для Android [02-02-2014]

Класс! Показывает информацию с акселерометра!
2 | 3 | Ответить

Сергей про CPU-Z 1.0.4 для Android [07-12-2013]

отличная программа работает
2 | 2 | Ответить

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