APKPure для Android

APKPure 3.16.5 для Android

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Описание APKPure 3.16.5 для AndroidОписание   Скачать APKPure 3.16.5 для AndroidСКАЧАТЬ (11,92 Мб) Скриншоты APKPure 3.16.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика APKPure 3.16.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о APKPure 3.16.5 для AndroidОтзывы (0)  
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APKPure - бесплатное приложение для поиска и установки различного ПО и мобильных игр с помощью установочных файлов .apk и .xapk с портала Apkpure.com, которое вполне можно использовать как альтернативу Google Play Store.

Присутствует возможность устанавливать новые приложения и обновлять уже установленные (в том числе недоступные в вашем регионе), без использования Google-аккаунт.

Возможности приложения:

  • Поиск и установка различного ПО и мобильных игр с помощью установочных файлов .apk и .xapk.
  • Не требует наличия аккаунта Google.
  • Возможность обновления установленных приложений.
  • Установка приложений, недоступных в вашем регионе.
  • Наличие различных тем оформления.
  • Ночной режим чтения.
  • Возможность вручную выбрать регион.
  • Функция экономии трафика.
  • Каталог игр и приложений по рейтингу и категориям.
  • И многое другое...
APKPure
APKPure
APKPure
APKPure
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе APKPure

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Отзывов о программе APKPure 3.16.5 для Android пока нет, можете добавить...

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