Google Play Store

AIDA64 1.65 для Android
AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях Android-устройства. Детальное отображение и диагностика процессора, заряда
CPU-Z 1.33 для Android
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой
Android Assistant 23.53 для Android
Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с файлами. Он не только покажет всю информацию про девайс, но и очистит
Greenify 3.4.3 для Android
Greenify – чем больше приложений вы устанавливаете на свое устройство, тем больше оно начинает зависать и подтормаживать. Данное приложение помогает избавиться от
MoTat GPRS 1.0 для Android
MoTat GPRS - приложение, позволяющее быстро включить/выключить передачу данных по технологии GPRS/EDGE/3G. Вам не нужно делать никаких настроек, достаточно тапнуть
SD Maid 4.14.39 для Android
SD Maid – всем известно, что в процессе эксплуатации ОС Android, на устройстве накапливаются журналы, отчеты о сбоях, дубликаты и другие ненужные файлы. Утилита