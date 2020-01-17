Google Play Store - магазин приложений, игр, музыки, фильмов и другого контента от компании Google, который позволяет официально и безопасно загружать и устанавливать приложения для Android-телефонов или планшетов.

Приложение представляет пользователям доступ к различным цифровым средствам массовой информации, таким как фильмы, книги, журналы, музыка и многое другое. В Google Play имеется 34 категории (включая Игры).

Google Play Store не доступен в магазине Google в качестве приложения для загрузки. Поэтому вы можете самостоятельно установить файл APK Google Play Store для вашего Android-устройства.