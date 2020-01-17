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Google Play Store для Android

Google Play Store 18.3.24-all 288734092 для Android

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Описание Google Play Store 18.3.24-all 288734092 для AndroidОписание   Скачать Google Play Store 18.3.24-all 288734092 для AndroidСКАЧАТЬ (20,13 Мб) Скриншоты Google Play Store 18.3.24-all 288734092 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Google Play Store 18.3.24-all 288734092 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Play Store 18.3.24-all 288734092 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Play Store - магазин приложений, игр, музыки, фильмов и другого контента от компании Google, который позволяет официально и безопасно загружать и устанавливать приложения для Android-телефонов или планшетов.

Приложение представляет пользователям доступ к различным цифровым средствам массовой информации, таким как фильмы, книги, журналы, музыка и многое другое. В Google Play имеется 34 категории (включая Игры).

Google Play Store не доступен в магазине Google в качестве приложения для загрузки. Поэтому вы можете самостоятельно установить файл APK Google Play Store для вашего Android-устройства.

Google Play Store
Google Play Store
Google Play Store
Google Play Store
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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