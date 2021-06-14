Uninstaller для Android
|Оценка:
|4.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Rhythm Software
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 16 127 | Статистика
|Размер:
|3,92 Мб
|СКАЧАТЬ
Uninstaller — утилита для деинсталлирования установленных приложений. Можно просматривать список приложений с различными способами сортировки. Удаление происходит в один клик.
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Отзывы о программе Uninstaller
Сергей про Uninstaller 1.4.7 для Android [26-11-2013]
Удалил бы лучше мозг. Предустановленные ты можешь удалить лишь перепрошив устройство неофициальной прошивкой для получения root прав
4 | 2 | Ответить
Evgeniy про Uninstaller 1.4.6 для Android [11-10-2013]
Превосходно. Сразу нашёл вновь установленные проги и смог удалить. Маленькая и рабочая прога.
2 | 2 | Ответить
Кирилл про Uninstaller 1.4.4 для Android [10-05-2012]
не смог удалить предустановленные
приложения, поэтому 1 что я сделал - удалил его через него самого ;)
2 | 3 | Ответить