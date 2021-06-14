Отзывы о программе Uninstaller

Удалил бы лучше мозг. Предустановленные ты можешь удалить лишь перепрошив устройство неофициальной прошивкой для получения root прав 4 | 2 | Ответить

Кирилл

не смог удалить предустановленные

приложения, поэтому 1 что я сделал - удалил его через него самого ;)

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