Uninstaller для Android

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Оценка: 4.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 16 127 | Статистика
Размер:3,92 Мб
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Uninstaller — утилита для деинсталлирования установленных приложений. Можно просматривать список приложений с различными способами сортировки. Удаление происходит в один клик.

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Отзывы о программе Uninstaller

Сергей про Uninstaller 1.4.7 для Android [26-11-2013]

Удалил бы лучше мозг. Предустановленные ты можешь удалить лишь перепрошив устройство неофициальной прошивкой для получения root прав
4 | 2 | Ответить

Evgeniy про Uninstaller 1.4.6 для Android [11-10-2013]

Превосходно. Сразу нашёл вновь установленные проги и смог удалить. Маленькая и рабочая прога.
2 | 2 | Ответить

Кирилл про Uninstaller 1.4.4 для Android [10-05-2012]

не смог удалить предустановленные
приложения, поэтому 1 что я сделал - удалил его через него самого ;)
2 | 3 | Ответить

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