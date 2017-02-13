Musixmatch lyrics player - отличный музыкальный проигрыватель для Android, который позволяет не только слушать любые композиции, но и искать тексты песен своих любимых исполнителей. Достаточно запустить приложение во время прослушивания песни со смартфона, по радио, телевизору и вы за несколько секунд получите на экране текст.

Кроме текста отображается биография артиста, показываются самые популярные в последнее время песни. Присутствует 5-полосные эквалайзер с 3D-эффектами и возможностью усиления басов, таймер сна, а также функция скоблинга практически со всеми музыкальными и радио плеерами.

Основные возможности Musixmatch lyrics player: