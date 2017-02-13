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Musixmatch lyrics player для Android

Musixmatch lyrics player 6.6.1 для Android

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Описание Musixmatch lyrics player 6.6.1 для AndroidОписание   Скачать Musixmatch lyrics player 6.6.1 для AndroidСКАЧАТЬ (12,18 Мб) Скриншоты Musixmatch lyrics player 6.6.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Musixmatch lyrics player 6.6.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Musixmatch lyrics player 6.6.1 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Musixmatch lyrics player - отличный музыкальный проигрыватель для Android, который позволяет не только слушать любые композиции, но и искать тексты песен своих любимых исполнителей. Достаточно запустить приложение во время прослушивания песни со смартфона, по радио, телевизору и вы за несколько секунд получите на экране текст.

Кроме текста отображается биография артиста, показываются самые популярные в последнее время песни. Присутствует 5-полосные эквалайзер с 3D-эффектами и возможностью усиления басов, таймер сна, а также функция скоблинга практически со всеми музыкальными и радио плеерами.

Основные возможности Musixmatch lyrics player:

  • Поддержка ALAC/FLAC.
  • 5-полосные эквалайзер с 3D-эффектами.
  • Усилитель басов.
  • Редактирование информации о композиции.
  • Таймер сна.
  • Функция скроблинга Google Play Music и Spotify.
  • Возможность обмениваться найденной информацией с друзьями.
  • Поиск текстов по словам, исполнителям или названиям песен.
  • Возможность трансляции музыки и текстов песен на TV через Chromecast.
  • Возможность управления уведомлениями.
  • Поддержка Android Wear.
Скриншоты Musixmatch lyrics player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 719
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое

Отзывы о программе Musixmatch lyrics player

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