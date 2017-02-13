Musixmatch lyrics player - отличный музыкальный проигрыватель для Android, который позволяет не только слушать любые композиции, но и искать тексты песен своих любимых исполнителей. Достаточно запустить приложение во время прослушивания песни со смартфона, по радио, телевизору и вы за несколько секунд получите на экране текст.
Кроме текста отображается биография артиста, показываются самые популярные в последнее время песни. Присутствует 5-полосные эквалайзер с 3D-эффектами и возможностью усиления басов, таймер сна, а также функция скоблинга практически со всеми музыкальными и радио плеерами.
Основные возможности Musixmatch lyrics player:
- Поддержка ALAC/FLAC.
- 5-полосные эквалайзер с 3D-эффектами.
- Усилитель басов.
- Редактирование информации о композиции.
- Таймер сна.
- Функция скроблинга Google Play Music и Spotify.
- Возможность обмениваться найденной информацией с друзьями.
- Поиск текстов по словам, исполнителям или названиям песен.
- Возможность трансляции музыки и текстов песен на TV через Chromecast.
- Возможность управления уведомлениями.
- Поддержка Android Wear.