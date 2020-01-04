PowerAMP для Android

PowerAMP 3.0-build-853-arm64 для Android

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Описание PowerAMP 3.0-build-853-arm64 для AndroidОписание   Скачать PowerAMP 3.0-build-853-arm64 для AndroidСКАЧАТЬ (7,29 Мб) Скриншоты PowerAMP 3.0-build-853-arm64 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика PowerAMP 3.0-build-853-arm64 для AndroidСтатистика   Отзывы о PowerAMP 3.0-build-853-arm64 для AndroidОтзывы (21)  
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4.54 из 5, всего оценок - 52
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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PowerAMP — отличный плеер музыкальных файлов для мобильных устройств на базе Android. К достоинствам программы стоит отнести наличие 10-полосного эквалайзера с пресетами, возможность смены скинов, настраиваемые виджеты для домашнего экрана, функцию поиска текстов песен и обложек альбомов в интернете. В настройках можно отметить опцию использовать виджет приложения для экрана разблокировки.

Основные возможности:

  • Поддержка наиболее популярных аудиоформатов, включая mp3, mp4, m4a, alac/flac, ogg, wav, tta, wma, ape, mp, aiff и др.
  • Встроенный 10-полосный эквалайзер с предустановленными профилями и возможностью управления тоном.
  • Регулирование высоких и низких частот.
  • Наличие кроссфейдера.
  • Возможность проигрывания папками.
  • Поддержка файлов .cue.
  • Просмотр и редактирование тегов.
  • Наличие 4 конфигурируемых виджетов, в том числе и виджет экрана блокировки.
  • Автоматическая загрузка обложек для песен.
  • Наличие функции скробблинга.
  • Сменные скины и многое другое.
Что нового в PowerAMP 3.0-build-853-arm64 для Android?
  • обновлено скачивание обложек.
PowerAMP
PowerAMP
PowerAMP
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $4.99
Ограничение в работе программы2 недели
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Португальский
Закачек (сегодня/всего)1 / 77 974
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

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Отзывы о программе PowerAMP

сергей про PowerAMP 2.0.10-build-588-play для Android [22-10-2017]

полное говно купил а активировать не могу поддержи просто нет не советую
2 | 2 | Ответить

Alex про PowerAMP 2.0.10 build-588-play для Android [10-06-2016]

С какого то времени перестал скачивать обложки! Чего только не делал, старые версии устанавливал-не помогло!Может кто подскажет? У кого то была такая проблема?
2 | 2 | Ответить

нико про PowerAMP 2.0.10 build-582-play для Android [05-02-2016]

ломал его недели четире.могу подтвердить что лучший по способу защиты от взлома.но под умелыми ручками достойно пал смертью храбрых
2 | 9 | Ответить

Миша про PowerAMP 2.0.10 build-581-play для Android [12-10-2015]

Привет всем! Очень крутой плеер очень удобный! Куча настроек... то что меня очень понравилось можно прыгать с папки на папку с экрана блокировки,Дизайн плеера на свой вкус сам находит обложки для песен все красиво и удобно спасибо разработчикам !!!
2 | 2 | Ответить

денис про PowerAMP 2.0.10 build-581-play для Android [12-08-2015]

Нормальный плеер. Поюзаю две недели потом наверное куплю!!!
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