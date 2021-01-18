Программы для Android » Аудио, Звук » Плагины » Equalizer Music Player Booster 2.19.03

Equalizer Music Player Booster для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.19.03 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Плагины - Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 846 | Статистика
Размер:11,91 Мб
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Equalizer Music Player Booster (Эквалайзер +) - бесплатное приложение для Android, с помощью которого вы сможете усилить и улучшить качество звука и громкость. В вашем распоряжении 5-ти диапазонный эквалайзер (от низкого баса до высоких частот) и аудиоплеер с прямым доступом к вашей музыкальной библиотеке.

Откройте свою музыку заново. Слушайте песни, как если бы вы были в студии. Наслаждайтесь звуком!

Особенности Equalizer Music Player Booster:

  • Неограниченный доступ к библиотеки с вашей музыкой (вы можете выбирать песни по альбому/названию/исполнителю или плейлисту)
  • Фоновый режим воспроизведения (продолжает воспроизводить песни в то время как вы работаете с другими приложениями или когда устройство находится в режиме ожидания)
  • Поиск музыки
  • 10 пресетов эквалайзера на основе различных музыкальных жанров
  • Опция двойного клика, чтобы быстро и легко сбросить звук частотных фильтров
  • Видимый индикатор прогресса музыки
  • “Повтор” - функция, чтобы продолжать слушать песни снова и снова (кнопка 3 статусов: повтор одной песни, повтор всего плейлиста, без повтора)
  • “В случайном порядке” - функция для воспроизведения песен в случайном порядке
  • Регулятор громкости баса
  • Винтажный и утонченный дизайн
  • Профессиональный звуковой рендеринг
  • Простой и удобный интерфейс
  • Окно визуализатора

Доступные пресеты:

  • Acoustic - Акустический
  • Classical - Классический
  • Dance - Танцевальный
  • Electro - Электро
  • Flat - Бемоль
  • Hip-Hop - Хип-Хоп
  • Jazz - Джаз
  • Pop - Поп
  • R&B - R&B
  • Rock - Рок
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Отзывы о программе Equalizer Music Player Booster

Брюс Ли про Эквалайзер + 2.12.0 для Android [05-08-2018]

программа не бесплатная даже на скирнах это написано
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