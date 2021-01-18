Equalizer Music Player Booster для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.19.03 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Equalizer +
|Категории:
|Плагины - Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 846 | Статистика
|Размер:
|11,91 Мб
|СКАЧАТЬ
Equalizer Music Player Booster (Эквалайзер +) - бесплатное приложение для Android, с помощью которого вы сможете усилить и улучшить качество звука и громкость. В вашем распоряжении 5-ти диапазонный эквалайзер (от низкого баса до высоких частот) и аудиоплеер с прямым доступом к вашей музыкальной библиотеке.
Откройте свою музыку заново. Слушайте песни, как если бы вы были в студии. Наслаждайтесь звуком!
Особенности Equalizer Music Player Booster:
- Неограниченный доступ к библиотеки с вашей музыкой (вы можете выбирать песни по альбому/названию/исполнителю или плейлисту)
- Фоновый режим воспроизведения (продолжает воспроизводить песни в то время как вы работаете с другими приложениями или когда устройство находится в режиме ожидания)
- Поиск музыки
- 10 пресетов эквалайзера на основе различных музыкальных жанров
- Опция двойного клика, чтобы быстро и легко сбросить звук частотных фильтров
- Видимый индикатор прогресса музыки
- “Повтор” - функция, чтобы продолжать слушать песни снова и снова (кнопка 3 статусов: повтор одной песни, повтор всего плейлиста, без повтора)
- “В случайном порядке” - функция для воспроизведения песен в случайном порядке
- Регулятор громкости баса
- Винтажный и утонченный дизайн
- Профессиональный звуковой рендеринг
- Простой и удобный интерфейс
- Окно визуализатора
Доступные пресеты:
- Acoustic - Акустический
- Classical - Классический
- Dance - Танцевальный
- Electro - Электро
- Flat - Бемоль
- Hip-Hop - Хип-Хоп
- Jazz - Джаз
- Pop - Поп
- R&B - R&B
- Rock - Рок
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Отзывы о программе Equalizer Music Player Booster
Брюс Ли про Эквалайзер + 2.12.0 для Android [05-08-2018]
программа не бесплатная даже на скирнах это написано
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