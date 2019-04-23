Kodi для Android

Kodi 18.1 для Android

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Описание Kodi 18.1 для AndroidОписание   Скачать Kodi 18.1 для AndroidСКАЧАТЬ (60,58 Мб) Скриншоты Kodi 18.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Kodi 18.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kodi 18.1 для AndroidОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Kodi - мобильная версия кроссплатформенного медиацентра с отличным графическим интерфейсом и удобным меню. С помощью программы можно легко просматривать фильмы, онлайн ТВ, подкасты, фотографии, слушать музыку с различных источников, как например жестком дисках, оптических носителях, а также в сети Интернет или в локальной сети.

Kodi поддерживает различные форматы файлов, умеет работать со списками воспроизведения, предоставляет полную информацию по видео и аудиотекам, дает возможность записывать телепередачи, а также имеет встроенный веб-сервер. Расширить функциональные возможности мультимедийного центра можно при помощи плагинов.

Kodi
Kodi
Kodi
Kodi
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 559
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
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Отзывы о программе Kodi

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