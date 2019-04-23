Kodi - мобильная версия кроссплатформенного медиацентра с отличным графическим интерфейсом и удобным меню. С помощью программы можно легко просматривать фильмы, онлайн ТВ, подкасты, фотографии, слушать музыку с различных источников, как например жестком дисках, оптических носителях, а также в сети Интернет или в локальной сети.

Kodi поддерживает различные форматы файлов, умеет работать со списками воспроизведения, предоставляет полную информацию по видео и аудиотекам, дает возможность записывать телепередачи, а также имеет встроенный веб-сервер. Расширить функциональные возможности мультимедийного центра можно при помощи плагинов.