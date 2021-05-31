Neutron Music Player для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.17.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 7 328 | Статистика
Размер:20,01 Мб
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Neutron Music Player - удобный музыкальный проигрыватель для Android, который выделяется среди аналогов высоким качеством звука, благодаря наличию 32/64-битного звукового движка. Плеер обладает всеми необходимыми инструментами управления для воспроизведения музыки, присутствует встроенный эквалайзер, возможность применять различные звуковые эффекты, поддержку большого числа аудио форматов и многое другое.

Основные возможности Neutron Music Player:

  • Поддержка большинства популярных форматов аудио (MP3, OGG, FLAC, WMA, AC3, AAC, M4A, MP4, 3GP, MOV, ALAC, APE, WAV, AIFF, MPG/MPEG и др.).
  • Воспроизведение практически с любого источника, включая сетевые устройства с поддержкой SMB/CIFS или UPnP/DLNA.
  • Наличие инструментов каталогизации музыки и разбиения треков по жанрам, исполнителям и альбомам.
  • Воспроизведение потокового аудио.
  • Настраиваемый таймер сна.
  • Встроенный будильник.
  • Настраиваемый параметрический эквалайзер со встроенными пределами.
  • Возможность работы со списками воспроизведения.
  • Наличие различных звуковых эффектов (Объёмный Звук, Кроссфидер и др.).
  • Многополосный анализатор спектра в режиме реального времени.
  • RMS анализатор в режиме реального времени.
  • Поддержка метаданных в формате Unicode и многое другое.
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Отзывы о программе Neutron Music Player

Slava про Neutron Music Player 1.98.3 для Android [30-03-2018]

триал версия,плеер хорош
2 | 2 | Ответить

Сергей про Neutron Music Player 1.90.0 для Android [17-08-2016]

Плеер супер
3 | 2 | Ответить

Александр про Neutron Music Player 1.80.0 для Android [27-01-2015]

Покер супер
2 | 2 | Ответить

Bogarte про Neutron Music Player 1.80.0 для Android [26-01-2015]

Плеер триал!!! И требует покупки через сутки! А не бесплатный....
3 | 3 | Ответить

ее про Neutron Music Player 1.80.0 для Android [26-01-2015]

Отличный плеер
3 | 2 | Ответить

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