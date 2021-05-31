Neutron Music Player для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.17.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Neutron Code Limited
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 7 328 | Статистика
|Размер:
|20,01 Мб
|СКАЧАТЬ
Neutron Music Player - удобный музыкальный проигрыватель для Android, который выделяется среди аналогов высоким качеством звука, благодаря наличию 32/64-битного звукового движка. Плеер обладает всеми необходимыми инструментами управления для воспроизведения музыки, присутствует встроенный эквалайзер, возможность применять различные звуковые эффекты, поддержку большого числа аудио форматов и многое другое.
Основные возможности Neutron Music Player:
- Поддержка большинства популярных форматов аудио (MP3, OGG, FLAC, WMA, AC3, AAC, M4A, MP4, 3GP, MOV, ALAC, APE, WAV, AIFF, MPG/MPEG и др.).
- Воспроизведение практически с любого источника, включая сетевые устройства с поддержкой SMB/CIFS или UPnP/DLNA.
- Наличие инструментов каталогизации музыки и разбиения треков по жанрам, исполнителям и альбомам.
- Воспроизведение потокового аудио.
- Настраиваемый таймер сна.
- Встроенный будильник.
- Настраиваемый параметрический эквалайзер со встроенными пределами.
- Возможность работы со списками воспроизведения.
- Наличие различных звуковых эффектов (Объёмный Звук, Кроссфидер и др.).
- Многополосный анализатор спектра в режиме реального времени.
- RMS анализатор в режиме реального времени.
- Поддержка метаданных в формате Unicode и многое другое.
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Отзывы о программе Neutron Music Player
Slava про Neutron Music Player 1.98.3 для Android [30-03-2018]
Bogarte про Neutron Music Player 1.80.0 для Android [26-01-2015]
Плеер триал!!! И требует покупки через сутки! А не бесплатный....
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