Avira Android Optimizer 1.3 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 5,58 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Avira Android Optimizer - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь сможет повысить скорость и производительность своего мобильного устройства, оптимизировать память (RAM), очистить внутреннюю память и SD-карту (путем удаления ненужных файлов), а также увеличить время работы аккумуляторной батареи. Включает в себя ряд инструментов: Clean Memory - служит для очистки памяти устройства.

Manage Apps - предоставляет список приложений, занимающих больше всего места в памяти устройства, отсортировав их по размеру, и дает возможность тут же их удалить.

Optimize storage - служит для оптимизации хранилища, позволяя удалять кэш программ, искать и удалять наиболее крупные файлы.

Clean Private Data - служит для защиты конфиденциальных данных, очищая историю браузеров, журнал звонков, кэш и данные приложений и пр. Что нового в Avira Android Optimizer 1.3 для Android?

Исправлены ошибки. Скриншоты Avira Android Optimizer: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 5 / 967 Разработчик Avira GmbH Последнее обновление 14.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое - другое Отзывы о программе Avira Android Optimizer Клоос Одна из 5 прог.Взамен забуревшему clean.

| | Ответить Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости