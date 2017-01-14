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Avira Android Optimizer для Android

Avira Android Optimizer 1.3 для Android

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Описание Avira Android Optimizer 1.3 для AndroidОписание   Скачать Avira Android Optimizer 1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (5,58 Мб) Скриншоты Avira Android Optimizer 1.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Avira Android Optimizer 1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Avira Android Optimizer 1.3 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Avira Android Optimizer - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь сможет повысить скорость и производительность своего мобильного устройства, оптимизировать память (RAM), очистить внутреннюю память и SD-карту (путем удаления ненужных файлов), а также увеличить время работы аккумуляторной батареи.

Включает в себя ряд инструментов:

  • Clean Memory - служит для очистки памяти устройства.
  • Manage Apps - предоставляет список приложений, занимающих больше всего места в памяти устройства, отсортировав их по размеру, и дает возможность тут же их удалить.
  • Optimize storage - служит для оптимизации хранилища, позволяя удалять кэш программ, искать и удалять наиболее крупные файлы.
  • Clean Private Data - служит для защиты конфиденциальных данных, очищая историю браузеров, журнал звонков, кэш и данные приложений и пр.
Что нового в Avira Android Optimizer 1.3 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Avira Android Optimizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 967
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое

Отзывы о программе Avira Android Optimizer

Клоос про Avira Android Optimizer 1.1 для Android [11-10-2015]

Одна из 5 прог.Взамен забуревшему clean.
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