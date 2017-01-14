Avira Android Optimizer - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь сможет повысить скорость и производительность своего мобильного устройства, оптимизировать память (RAM), очистить внутреннюю память и SD-карту (путем удаления ненужных файлов), а также увеличить время работы аккумуляторной батареи.
Включает в себя ряд инструментов:
Clean Memory - служит для очистки памяти устройства.
Manage Apps - предоставляет список приложений, занимающих больше всего места в памяти устройства, отсортировав их по размеру, и дает возможность тут же их удалить.
Optimize storage - служит для оптимизации хранилища, позволяя удалять кэш программ, искать и удалять наиболее крупные файлы.
Clean Private Data - служит для защиты конфиденциальных данных, очищая историю браузеров, журнал звонков, кэш и данные приложений и пр.
Что нового в Avira Android Optimizer 1.3 для Android?