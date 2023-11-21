Uninstaller для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,36 Мб
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Uninstaller - это удобное и легкое в использовании приложение для управления приложениями на вашем устройстве Android. С этим приложением вы сможете освободить ценное пространство памяти на своем телефоне или планшете, удаляя неиспользуемые приложения всего одним касанием.

Uninstaller обеспечивает простой и дружественный интерфейс, делая процесс управления приложениями на вашем Android устройстве приятным и эффективным. Обратите внимание, что системные приложения не могут быть удалены с помощью Uninstaller.

Основные функции Uninstaller:

  • Удаление приложений с легкостью: Прощайте неиспользуемые приложения всего одним щелчком мыши. Освободите память на вашем устройстве быстро и эффективно.
  • Поддержка удаления приложений по одному или партиями: Управляйте приложениями индивидуально или удаляйте их партиями с помощью долгого нажатия.
  • Подробная информация о приложениях: Просматривайте название, версию, время установки и размер каждого приложения, прежде чем принять решение об удалении.
  • Умный поиск приложений: Найдите нужные приложения с помощью текстового или голосового поиска.
  • Сортировка и фильтрация: Сортируйте приложения по имени, размеру или дате установки в восходящем или нисходящем порядке.
  • Создание ярлыков: Создавайте ярлыки для любимых приложений непосредственно на вашем домашнем экране.
  • Дополнительные возможности: Дополнительное меню с контекстными действиями для каждого приложения, поиск в Google Play и информация о доступном пространстве памяти.
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