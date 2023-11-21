Uninstaller - это удобное и легкое в использовании приложение для управления приложениями на вашем устройстве Android. С этим приложением вы сможете освободить ценное пространство памяти на своем телефоне или планшете, удаляя неиспользуемые приложения всего одним касанием.

Uninstaller обеспечивает простой и дружественный интерфейс, делая процесс управления приложениями на вашем Android устройстве приятным и эффективным. Обратите внимание, что системные приложения не могут быть удалены с помощью Uninstaller.

Основные функции Uninstaller: