SunsetScreen для Windows

SunsetScreen 1.25

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Описание SunsetScreen 1.25Описание   Скачать SunsetScreen 1.25СКАЧАТЬ (880 Кб) Скриншоты SunsetScreen 1.25Скриншоты (3)   Статистика SunsetScreen 1.25Статистика   Отзывы о SunsetScreen 1.25Отзывы (1)  
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SunsetScreen - программа, с помощью которой можно настроить автоматическое затенение экрана монитора в ночное время работы. Согласно исследований разработчиков, чрезмерное синее свечение ночью вызывает проблемы с таким элементом как мелатонин - гормон эпифиза, регулирующий суточные ритмы. Так вот, нашему организму начинает казаться, что сейчас день и поэтому спать не хочется. Все это приводит к расстройству дневного ритма, бессоннице и т.д. Приложение SunsetScreen имитирует закат на экране дисплея: в цветовой палитре экрана постепенно появляются желтые и красные оттенки, что и воспринимают наши глаза, а в теле воспроизводится мелатонин.

SunsetScreen полностью настраивается для любого часового пояса. Здесь можно отрегулировать яркость и интенсивность эмулируемого дневного и ночного света, время начала имитации восхода/заката солнца, длительность переходной фазы для подготовки глаз и др. Тем самым люди с разными ритмами сна и бодрствования смогут полностью адаптировать удобный для себя режим при работе за компьютером.

Скриншоты SunsetScreen:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 018
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе SunsetScreen

Алексей про SunsetScreen 1.24 [12-04-2017]

Отличная прога. Глаза точно не болят.
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