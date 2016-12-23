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Avast SecureLine VPN для iOS

Avast SecureLine VPN 4.0.6 для iPhone, iPad

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Описание Avast SecureLine VPN 4.0.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать Avast SecureLine VPN 4.0.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (55 Мб) Скриншоты Avast SecureLine VPN 4.0.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Avast SecureLine VPN 4.0.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Avast SecureLine VPN 4.0.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Avast SecureLine VPN - небольшая утилита для шифрования и защиты Вашего интернет-подключения от шпионских и следящих модулей. С этим простым в использовании и настройке приложением Вы сможете обеспечить полную конфиденциальность личных данных во всемирной паутине.

В настоящее время опытным хакерам не составляет особого труда получать доступ к Вашему интернет-подключению при использовании общественных WiFi-сетей. Так вот Avast SecureLine VPN анонимизирует все Ваши действия в Интернете, а также делает невидимыми для шпионов учетные данные, сообщения электронной почты, мгновенные сообщения и операции с кредитными картами как при подключениях через WiFi, так и при подключениях других типов, обеспечивая тем самым полную безопасность использования интернета.

Кроме того, есть у Avast SecureLine VPN и еще одна полезная функция. Бывают ситуации, когда некоторый контент, размещенный на зарубежных серверах и сайтах, может быть недоступен для просмотра/скачивания из Вашего региона. Подключив Avast SecureLine VPN, Вы сможете обойти такие ограничения: сайты будут считать, что Вы подключаетесь из другого места, что позволяет использовать необходимый контент, где бы Вы ни находились. При этом используются так называемые VPN-туннели: страна запроса к ресурсу может быть заменена на США, Великобританию, Германию, Нидерланды, Чешскую Республику и Сингапур.

Avast SecureLine VPN имеет лаконичный интерфейс, а защищенное соединение включается/выключается в один клик. Кроме того, можно настроить автоматическую активацию защиты при подключении к открытым WiFi-сетям, что избавит Вас от последующего ручного вмешательства.

Используйте возможности всемирной сети Интернет по-максимуму, не переживая за свою безопасность и конфиденциальность с Avast SecureLine VPN.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Avast SecureLine VPN:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.99
Ограничение в работе программы7 дней работы
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 413
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - Wi-Fi

Отзывы о программе Avast SecureLine VPN

Admin

Отзывов о программе Avast SecureLine VPN 4.0.6 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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