Avast SecureLine VPN - приложение для устройств на базе Android, которое позволяет защитить мобильное подключение через общественные точки доступа Wi-Fi, а также обеспечивает конфиденциальность в Интернете от направленного взлома и кражи паролей.

В том случае если пользователь решил воспользоваться общественным Wi-Fi, Avast SecureLine VPN создает шифрованное VPN-подключение (на основе технологии IPsec), которое предотвращает попытки кражи персональных данных и позволяет анонимно просматривать веб-страницы.

Кроме этого присутствует возможность вручную выбрать собственное местоположение или использовать функцию оптимального расположения, что будет полезно для разблокировки и анонимизации доступа к веб-контенту с региональными ограничениями. Также имеется виджет для включения и выключения VPN на панели инструментов.