Avast SecureLine VPN для Android

Avast SecureLine VPN 5.24.12191 для Android

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Описание Avast SecureLine VPN 5.24.12191 для AndroidОписание   Скачать Avast SecureLine VPN 5.24.12191 для AndroidСКАЧАТЬ (7,07 Мб) Скриншоты Avast SecureLine VPN 5.24.12191 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Avast SecureLine VPN 5.24.12191 для AndroidСтатистика   Отзывы о Avast SecureLine VPN 5.24.12191 для AndroidОтзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Avast SecureLine VPN - приложение для устройств на базе Android, которое позволяет защитить мобильное подключение через общественные точки доступа Wi-Fi, а также обеспечивает конфиденциальность в Интернете от направленного взлома и кражи паролей.

В том случае если пользователь решил воспользоваться общественным Wi-Fi, Avast SecureLine VPN создает шифрованное VPN-подключение (на основе технологии IPsec), которое предотвращает попытки кражи персональных данных и позволяет анонимно просматривать веб-страницы.

Кроме этого присутствует возможность вручную выбрать собственное местоположение или использовать функцию оптимального расположения, что будет полезно для разблокировки и анонимизации доступа к веб-контенту с региональными ограничениями. Также имеется виджет для включения и выключения VPN на панели инструментов.

Avast SecureLine VPN
Avast SecureLine VPN
Avast SecureLine VPN
Avast SecureLine VPN
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $2.59
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 389
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - Wi-Fi
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Отзывы о программе Avast SecureLine VPN

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