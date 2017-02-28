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Root Checker для Android

Root Checker 6.0.5 для Android

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Описание Root Checker 6.0.5 для AndroidОписание   Скачать Root Checker 6.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (8,14 Мб) Скриншоты Root Checker 6.0.5 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Root Checker 6.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Root Checker 6.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Root Checker - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет проверить мобильное устройство на наличие root-прав и удостовериться в правильности установки и функционирования BusyBox.

Для продвинутых пользователей присутствует возможность получить с помощью приложения множество полезной детальной информации по root-доступу, правда для этого придется приобрести PRO версию программы. Кроме этого имеется раздел для начинающих пользователей, в котором даются ответы на вопросы что такое root-права, для чего они нужны, какие дают преимущества, как получить права суперпользователя и пр.

Скриншоты Root Checker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 385
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое

Отзывы о программе Root Checker

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