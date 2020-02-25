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Корзина Dumpster для Android

Корзина Dumpster 2.33.350.f1f66 для Android

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Описание Корзина Dumpster 2.33.350.f1f66 для AndroidОписание   Скачать Корзина Dumpster 2.33.350.f1f66 для AndroidСКАЧАТЬ (16,75 Мб) Скриншоты Корзина Dumpster 2.33.350.f1f66 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Корзина Dumpster 2.33.350.f1f66 для AndroidСтатистика   Отзывы о Корзина Dumpster 2.33.350.f1f66 для AndroidОтзывы (0)  
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Dumpster — удобная корзина для Android, которая позволяет легко восстановить случайно удаленные важные данные, системные файлы, фотографии, видеоролики и пр.

Восстановление производится легко и быстро! Нужно открыть корзину Dumpster, выбрать файлы или изображения, которые вы хотите восстановить и все — они снова появятся на вашем устройстве.

Кроме этого пользователям программы доступна облачная премиум-версия, которая позволяет освободить память устройства. Присутствует возможность выполнять резервное копирование удаленных изображений, файлов и видеороликов в облако, а затем с легкостью восстанавливать их.

Ключевые особенности программы:

  • Простое сохранение удаленных файлов на устройстве.
  • Быстрое восстановление важных файлов, фотографий, изображений и видеороликов.
  • Восстановление случайно удаленных картинок.
  • Опция автоматической очистки.
  • Облачное хранилище (Премиум-версия).
  • Функция блокировки экрана для защиты фотографий.
  • Мультиязычный интерфейс.
Корзина Dumpster
Корзина Dumpster
Корзина Dumpster
Корзина Dumpster
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Корзина Dumpster

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