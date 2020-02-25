Корзина Dumpster

Dumpster — удобная корзина для Android, которая позволяет легко восстановить случайно удаленные важные данные, системные файлы, фотографии, видеоролики и пр.

Восстановление производится легко и быстро! Нужно открыть корзину Dumpster, выбрать файлы или изображения, которые вы хотите восстановить и все — они снова появятся на вашем устройстве.

Кроме этого пользователям программы доступна облачная премиум-версия, которая позволяет освободить память устройства. Присутствует возможность выполнять резервное копирование удаленных изображений, файлов и видеороликов в облако, а затем с легкостью восстанавливать их.

Ключевые особенности программы: