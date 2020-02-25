Корзина Dumpster

Google Play Store 18.8.16-all 294806574 для Android
Официальный магазин программ, игр, музыки, фильмов, журналов и книг от Интернет-гиганта Google, который включает в себя набор сервисов для функционирования и
CPU-Z 1.33 для Android
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой
AIDA64 1.68 для Android
AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях Android-устройства. Детальное отображение и диагностика процессора, заряда
KingRoot 5.2.2 для Android
KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам
Kingo Android Root 3.3 для Android
Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство
Яндекс.Клавиатура 20.2.3 для Android
Яндекс.Клавиатура – современная электронная клавиатура представляет собой нечто большее, чем банальный набор слов и фраз. Данное приложение собрала все лучшие