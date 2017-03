Оцените программу!

5 Europa Plus TV – новостное приложение будет держать вас в курсе самых последних событий в мире шоу-бизнеса и предоставит возможность прослушивать музыку и смотреть клипы. Среди основных возможностей приложения встречаются: Прямой эфир телеканала Europa Plus TV.

Самые свежие новости поп-культуры, музыки, кино и телевидения.

Эксклюзивные видеоклипы мировых артистов.

Информация о жизни самых популярных звезд.

Общение с другими пользователями.

Возможность узнать новых артистов, музыкантов и познакомиться с новыми музыкальными жанрами. Что нового в Europa Plus TV 1.1.15 для Android?

улучшена стабильность работы приложения.