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Europa Plus TV для Android

Europa Plus TV 1.1.15 для Android

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Описание Europa Plus TV 1.1.15 для AndroidОписание   Скачать Europa Plus TV 1.1.15 для AndroidСКАЧАТЬ (4,92 Мб) Скриншоты Europa Plus TV 1.1.15 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Europa Plus TV 1.1.15 для AndroidСтатистика   Отзывы о Europa Plus TV 1.1.15 для AndroidОтзывы (0)  
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Europa Plus TV – новостное приложение будет держать вас в курсе самых последних событий в мире шоу-бизнеса и предоставит возможность прослушивать музыку и смотреть клипы. Среди основных возможностей приложения встречаются:

  • Прямой эфир телеканала Europa Plus TV.
  • Самые свежие новости поп-культуры, музыки, кино и телевидения.
  • Эксклюзивные видеоклипы мировых артистов.
  • Информация о жизни самых популярных звезд.
  • Общение с другими пользователями.
  • Возможность узнать новых артистов, музыкантов и познакомиться с новыми музыкальными жанрами.
Что нового в Europa Plus TV 1.1.15 для Android?
  • улучшена стабильность работы приложения.
Скриншоты Europa Plus TV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 187
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Ньюс ридеры, новости - Музыка

Отзывы о программе Europa Plus TV

Admin

Отзывов о программе Europa Plus TV 1.1.15 для Android пока нет, можете добавить...

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