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Video Downloader для Android

Video Downloader 1.4.7 для Android

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Описание Video Downloader 1.4.7 для AndroidОписание   Скачать Video Downloader 1.4.7 для AndroidСКАЧАТЬ (5,01 Мб) Скриншоты Video Downloader 1.4.7 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Video Downloader 1.4.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Video Downloader 1.4.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Video Downloader - удобное приложение для Android, позволяющее быстро и легко скачивать видео любых форматов из Интернета. Присутствует встроенный веб-браузер, блокировщик рекламы, диспетчер файлов, менджер загрузок с функцией приостановки и возобновления скачивания и многое другое.

Ключевые особенности приложения:

  • Загрузка на мобильное устройство видео, музыки и любых доступных для скачивания файлов из Интернета.
  • Наличие встроенного веб-браузера.
  • Блокировщик рекламы.
  • Встроенный диспетчер файлов.
  • Менеджер загрузок с функцией приостановки и возобновления скачивания.
  • Возможность изменения папки для хранения загрузок.
  • Поддержка нескольких SD-карт сразу.
Video Downloader
Video Downloader
Video Downloader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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