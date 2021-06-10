MEGOGO для Android

Описание
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Оценка: 3.71/5 голосов - 21
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 33 864 | Статистика
Размер:22,33 Мб
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MEGOGO скриншот № 2
MEGOGO скриншот № 3
MEGOGO скриншот № 4

MEGOGO – большая коллекция фильмов, сериалов, мультфильмов и другого видеконтента. Приложение автоматически выбирает качество видеофайла, в зависимости от качества интернета, для лучшей работы рекомендуется беспроводная связь Wi-Fi. Для воспроизведения контента, приложение использует уже установленные видеоплееры.

Особенности приложения:

  • Более 24 000 бесплатных видео в формате Full HD.
  • Поддержка Google Chromecast.
  • Быстрый поиск по названиям, жанрам, актерам и другим критериям.
  • Интерактивные HD-каналы.
Что нового в MEGOGO 4.1.2?

  • По классике — улучшили производительность приложения и пофиксили мелкие баги.

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Отзывы о программе MEGOGO

Иван про MEGOGO 3.1.5 для Android [25-02-2020]

на андроид 4.4.2 не идет
1 | 9 | Ответить

Вадим про MEGOGO.NET 2.9.30 для Android [25-02-2017]

Приложение плохое, много платного, а известного фильма "Телепорт" вообще нет. Качать не рекомендую.
2 | 3 | Ответить

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