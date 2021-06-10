MEGOGO для Android
|Оценка:
|3.71/5 голосов - 21
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MEGOGO LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 33 864 | Статистика
|Размер:
|22,33 Мб
|СКАЧАТЬ
MEGOGO – большая коллекция фильмов, сериалов, мультфильмов и другого видеконтента. Приложение автоматически выбирает качество видеофайла, в зависимости от качества интернета, для лучшей работы рекомендуется беспроводная связь Wi-Fi. Для воспроизведения контента, приложение использует уже установленные видеоплееры.
Особенности приложения:
- Более 24 000 бесплатных видео в формате Full HD.
- Поддержка Google Chromecast.
- Быстрый поиск по названиям, жанрам, актерам и другим критериям.
- Интерактивные HD-каналы.
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Отзывы о программе MEGOGO
Вадим про MEGOGO.NET 2.9.30 для Android [25-02-2017]
Приложение плохое, много платного, а известного фильма "Телепорт" вообще нет. Качать не рекомендую.
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