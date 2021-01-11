HD Videobox - мощный каталогизатор, который позволяет осуществлять поиск на различных ресурсах в сети Интернет (включая торренты, но эта опция доступна только в версии Plus) абсолютно любого мультимедийного контента - фильмов, сериалов и мультфильмов, с возможностью выбрать качество видео, озвучку, перевод и многое другое.

Для воспроизведения контента необходимо использовать сторонние плееры, например MX Player, ViMu Player, VLC Player. Также присутствует возможность скачивать любым торрент клиентом или смотреть без скачивание (TorrServe или AceStream). Для загрузки видео нужно воспользоваться специальными приложениями, например IDM или Advanced Download Manager.

В первую очередь HD Videobox разработан для операционной системы Android (медиа проигрывателях, смарт ТВ, планшетах и телефонах), но при желании можно установить приложение и на Windows при помощи эмулятора.

Ключевые особенности HD Videobox:

Огромный каталог фильмов и сериалов (в настройках можно выбрать источник данных).

Мощный поиск.

Регулярные обновления данных.

Оптимизация для работы на Android устройствах (c версией ОС 4.1 или выше), медиа проигрывателях, Android TV, планшетах и смартфонах.

Поиск видеофайлов и торрентов(в версии Plus) на публичных интернет ресурсах.

Возможность выбора качества видео, описание серий и скачивание видео.

и многое другое...

Примечание: Поддержка Android 4(4.1 - 4.4), будет прекращена 01.06.2021. Новые версии перестанут выходить.