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Kingdom Rush для Android

Kingdom Rush 3.0.3 для Android

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Описание Kingdom Rush 3.0.3 для AndroidОписание   Скачать Kingdom Rush 3.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (28,4 Мб) Скриншоты Kingdom Rush 3.0.3 для AndroidСкриншоты (15)   Статистика Kingdom Rush 3.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kingdom Rush 3.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Kingdom Rush - популярная и захватывающая игра для устройств на базе Android в жанре «Tower Defense», в которой игроку предстоит встать на защиту королевства от полчищ орков, троллей, колдунов и прочей нечисти.

Ваша задача - уничтожить всех монстров до того, как они пройдут весь путь, и для этой благородной цели в ваше распоряжение поступает целый арсенал башен различной специализации, со своими преимуществами и недостатками, тщательно оценивая которые нужно выбирать стратегию на предстоящее сражение. За каждого убитого монстра дается золото, которое можно использовать для строительства новых башен и улучшения имеющихся.

Ключевые особенности Kingdom Rush:

  • 4 типа башен: магическая, артиллерия, с лучниками и бараки.
  • 2 типа вспомогательных заклинаний: вызов подкрепления и огненный дождь.
  • Большое количество увлекательных игровых уровней и более 50 видов монстров, обладающих уникальными навыками.
  • Наличие дополнительных игровых режимов.
  • Возможность выбрать одного из девяти доступных героев.
  • Более 60 игровых достижений.
  • За каждый пройденный уровень даются звезды, которые можно использовать для покупки улучшений для башен и магических заклинаний.
  • Вызов союзников в виде эльфов.
  • Энциклопедия монстров и защитных башен.
Что нового в Kingdom Rush 3.0.3 для Android?
  • Внесены улучшения и исправления ошибок.
Скриншоты Kingdom Rush:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 371
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
 Программа Kingdom Rush отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Kingdom Rush

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