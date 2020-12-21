Maze Machina для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:70,31 Мб
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Maze Machina - очень интересная и необычная головоломка, в которой надо помочь мышонку найти выход из постоянно меняющегося механического лабиринта (размером 4 на 4 клетки) с роботами.

Задача игрока забрать ключ, добраться до выхода и не умереть. Звучит легко, но выполнить это не так уж и просто. Против игрока и роботы, и нехватка времени (можно запросто умереть от голода). Почти на каждой ячейке игрового поля есть оружие или какой-то рандомный предмет, которых в игре целых двадцать разновидностей. Каждый из предметов имеет свои особенности использования, преимущества и недостатки.

Кроме этого имеются разнообразные режимы и испытания с таблицами рекордов, которые позволят сравнить ваши успехи с достижениями других игроков.

Ключевые особенности Maze Machina:

  • Простой игровой процесс с перемещением персонажа свайпами.
  • Глубокая тактическая система, основанная на особенностях предметов в клетках игрового поля.
  • 5 разных режимов.
  • Игровые сессии длиной 5-10 минут.
  • Публикация рекордов в сети и онлайн-списки лидеров.
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