Maze Machina - очень интересная и необычная головоломка, в которой надо помочь мышонку найти выход из постоянно меняющегося механического лабиринта (размером 4 на 4 клетки) с роботами.

Задача игрока забрать ключ, добраться до выхода и не умереть. Звучит легко, но выполнить это не так уж и просто. Против игрока и роботы, и нехватка времени (можно запросто умереть от голода). Почти на каждой ячейке игрового поля есть оружие или какой-то рандомный предмет, которых в игре целых двадцать разновидностей. Каждый из предметов имеет свои особенности использования, преимущества и недостатки.

Кроме этого имеются разнообразные режимы и испытания с таблицами рекордов, которые позволят сравнить ваши успехи с достижениями других игроков.

Ключевые особенности Maze Machina: