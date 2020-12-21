Maze Machina для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Arnold Rauers
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|70,31 Мб
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Maze Machina - очень интересная и необычная головоломка, в которой надо помочь мышонку найти выход из постоянно меняющегося механического лабиринта (размером 4 на 4 клетки) с роботами.
Задача игрока забрать ключ, добраться до выхода и не умереть. Звучит легко, но выполнить это не так уж и просто. Против игрока и роботы, и нехватка времени (можно запросто умереть от голода). Почти на каждой ячейке игрового поля есть оружие или какой-то рандомный предмет, которых в игре целых двадцать разновидностей. Каждый из предметов имеет свои особенности использования, преимущества и недостатки.
Кроме этого имеются разнообразные режимы и испытания с таблицами рекордов, которые позволят сравнить ваши успехи с достижениями других игроков.
Ключевые особенности Maze Machina:
- Простой игровой процесс с перемещением персонажа свайпами.
- Глубокая тактическая система, основанная на особенностях предметов в клетках игрового поля.
- 5 разных режимов.
- Игровые сессии длиной 5-10 минут.
- Публикация рекордов в сети и онлайн-списки лидеров.
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