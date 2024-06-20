1941 Frozen Front - увлекательная пошаговая стратегия на тему второй мировой войны, в которой вам для победы придется продемонстрировать свое тактическое превосходство над соперником.

Игроку необходимо выбрать за какую из сражающихся сторон он планирует выступать (войска Вермахта или Красная Армия), после чего придется пройти трудный и тернистый путь командующего армией на Восточном фронте, и в итоге привести своих солдат к победе над неуступчивым противником.

В распоряжении игрока будут бронетанковые соединения, пехота, артиллерия, а также авиация, и всю эту армаду необходимо грамотно размещать на поле боя, своевременно проводить ротацию войск, поставлять амуницию и боеприпасы. Присутствует возможность как проходить одиночную компанию, так и сразиться с реальными игроками в сетевой игре, имеется обучающий режим, разнообразные миссии за немцев или красноармейцев.