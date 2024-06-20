1941 Frozen Front для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.12.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 978 | Статистика
Размер:73.49 Мб
СКАЧАТЬ
1941 Frozen Front скриншот № 2
1941 Frozen Front скриншот № 3
1941 Frozen Front скриншот № 4

1941 Frozen Front - увлекательная пошаговая стратегия на тему второй мировой войны, в которой вам для победы придется продемонстрировать свое тактическое превосходство над соперником.

Игроку необходимо выбрать за какую из сражающихся сторон он планирует выступать (войска Вермахта или Красная Армия), после чего придется пройти трудный и тернистый путь командующего армией на Восточном фронте, и в итоге привести своих солдат к победе над неуступчивым противником.

В распоряжении игрока будут бронетанковые соединения, пехота, артиллерия, а также авиация, и всю эту армаду необходимо грамотно размещать на поле боя, своевременно проводить ротацию войск, поставлять амуницию и боеприпасы. Присутствует возможность как проходить одиночную компанию, так и сразиться с реальными игроками в сетевой игре, имеется обучающий режим, разнообразные миссии за немцев или красноармейцев.

Что нового в 1941 Frozen Front 1.12.10?
  • Improved tile selection to prevent misclicks in certain areas
  • Fixed a crash after some popups
ТОП-сегодня раздела "Стратегии"
 

скачать ВормиксВормикс 2.73.19

Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют...

скачать Angry Birds EpicAngry Birds Epic 3.0.27463.4821

Angry Birds Epic – злые птички становятся занятной пошаговой RPG, в которой герои Ред, Чак и Бомб на...

скачать Jelly DefenseJelly Defense 1.25

Jelly Defense - захватывающая стратегия в стиле “башенок” (Tower Defence), в которой красочная графика...

скачать Kingdom RushKingdom Rush 4.2.13

Kingdom Rush – используйте башни и заклинания для защиты своего королевства от орков, троллей,...

скачать Мир в огнеМир в огне 4.2.4d

Мир в огне – масштабная военная стратегия с одиночной компаний и мультиплеером. Обучайте...

скачать Кухонная ЛихорадкаКухонная Лихорадка 14.0.1

В ресторанном бизнесе, как известно, все самое интересное и захватывающее происходит на...

Отзывы о программе 1941 Frozen Front

Admin

Отзывов о программе 1941 Frozen Front 1.12.10 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв