Plague Inc. - антигуманная, но в то же время очень захватывающая стратегия для Android, в которой вам необходимо создать смертоносный вирус и с его помощью уничтожить все человечество. В начале необходимо выбрать предполагаемый тип болезни, при желании модифицировать генный код и указать страну-жертву.

Все начинается очень просто - нулевой пациент, постепенное развитие болезни, распространение заражения и затем массовая эпидемия, пугающими темпами охватывающая страну за страной, и не дающая практически никаких шансов заболевшему. Вы можете менять способ распространения заразы, усложнять симптомы и менять воздействие на те или иные органы человека.

Правда человечество не собирается сдаваться без боя, разрабатывая вакцины и лекарства. Постоянно изменяя свойства вируса, увеличивая его смертоносность и заражаемость, необходимо не дать завершить разработку вакцины, уничтожив тем самым все население Земли.