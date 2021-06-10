Plague Inc. для Android
|Оценка:
|3.34/5 голосов - 130
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.18.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Арабский, Белорусский, Болгарский
|Разработчик:
|Miniclip.com
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 595 | Статистика
|Размер:
|75,07 Мб
|СКАЧАТЬ
Plague Inc. - антигуманная, но в то же время очень захватывающая стратегия для Android, в которой вам необходимо создать смертоносный вирус и с его помощью уничтожить все человечество. В начале необходимо выбрать предполагаемый тип болезни, при желании модифицировать генный код и указать страну-жертву.
Все начинается очень просто - нулевой пациент, постепенное развитие болезни, распространение заражения и затем массовая эпидемия, пугающими темпами охватывающая страну за страной, и не дающая практически никаких шансов заболевшему. Вы можете менять способ распространения заразы, усложнять симптомы и менять воздействие на те или иные органы человека.
Правда человечество не собирается сдаваться без боя, разрабатывая вакцины и лекарства. Постоянно изменяя свойства вируса, увеличивая его смертоносность и заражаемость, необходимо не дать завершить разработку вакцины, уничтожив тем самым все население Земли.
Сможете ли вы спасти весь мир? Распределяйте ресурсы, чтобы расширить охват тестов, обеспечить ношение масок, изолировать страны и разработать вакцину в крупнейшем дополнении Plague Inc. за все время!
Эта захватывающая и своевременная симуляция борьбы с пандемией создана при участии экспертов в сфере здравоохранения со всего мира, в том числе ВОЗ, CEPI и GOARN.
Дополнение будет доступно бесплатно для всех игроков Plague Inc. до тех пор, пока ситуация с COVID-19 не стабилизируется.
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Отзывы о программе Plague Inc.
Лия про Plague Inc. 1.9.0 для Android [14-07-2014]
Игра супер. Простой понятный интерфейс и в то же время очень увлекательная игра. Ничего подобного типа раньше не встречала. Советую попробовать
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Дмитрий про Plague Inc. 1.8.2.1 для Android [05-06-2014]
Очень понравилось, несмотря на небольшие вымогательства..)))
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