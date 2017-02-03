Comfort On-Screen Keyboard Pro 7.5.0.0 Описание СКАЧАТЬ ( 6,96 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Comfort On-Screen Keyboard - уникальная виртуальная экранная клавиатура, позволяющая полноценно набирать текст и печатать с помощью указателя мыши или сенсорного экрана, как будто Вы работаете на обычной клавиатуре. Это приложение идеально подходит для использования на ультрамобильных и планшетных компьютерах: Ultra Mobile PC, UMPC, Tablet PC, Panel PC, Surface Pro и др. Виртуальная экранная клавиатура имеет специальные функции для использования на компьютерах, где стандартная клавиатура недоступна или ее невозможно использовать, а также в киосках и терминалах с сенсорными экранами. Основные возможности программы: Полная гибкая настройка - можно выбирать подходящую клавиатуру из большого количества готовых шаблонов и изменить ее вид с помощью встроенного редактора: расположение, размер и количество клавиш; цвет и оформление.

Поддержка различных языков - экранная клавиатура отображает символы доступные для любого языка, который установлен в системе. Вы можете быстро переключаться между языками с помощью специальной кнопки или языковой панели.

Автоматическое появление - экранная клавиатура будет появляться, когда текстовое поле становится активным. При желании эта функция отключается.

Функция автоповтора - когда Вы нажимаете и удерживаете нажатой клавишу, виртуальная экранная клавиатура печатает этот символ до тех пор, пока вы не отпустите эту клавишу, точно так же как и на обычной клавиатуре.

Поддержка разработчиков - если Вы разрабатываете свои собственные приложения или хотите добавить новую клавиатуру на устройства, то можно использовать дополнительные функции для вызова и перемещения экранной клавиатуры.

Автоподсказка слов - во время печати текста будет появляться список слов, составленный на основе ранее набранного текста. При выборе слова из этого списка, оно будет автоматически добавлено в текст.

Функция росчерков - для четырех видов росчерков можно установить действия, помогающие быстрее печатать текст и управлять клавиатурой: печать заглавной буквы, пробела, удаление последнего напечатанного слова, закрытие клавиатуры смахиванием вниз и т.д.

Интерфейс Modern и режим планшета - программа Comfort On-Screen Keyboard поддерживает работу с сенсорными экранами начиная с Windows 7 и совместима с интерфейсом Modern, который появился в Windows 8.

Иконки на клавиатуре - приложение показывает иконки быстрых клавиш Windows и наиболее популярных программ. В справочник включены быстрые клавиши таких приложений: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Macromedia Dreamweaver, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Microsoft Office Word/Excel/Outlook, Internet Explorer, Microsoft Media Player, Opera, The Bat! и многие другие. Скриншоты Comfort On-Screen Keyboard: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 630 руб. Ограничение в работе программы 30 дней работы Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 1 597 Разработчик Comfort Software Group Последнее обновление 03.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое - Расширения Отзывы о программе Comfort On-Screen Keyboard Admin Отзывов о программе Comfort On-Screen Keyboard Pro 7.5.0.0 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости