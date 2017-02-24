Soft4Boost Video Converter - удобный и простой в использовании инструмент для конвертации видео между популярными форматами. Поддерживаются такие форматы видео файлов как AVI, WMV, MP4, MPEG, MKV, FLV, SWF, 3GP, HD Video, Blu-ray, DVD, VOB, H.263/H.264, DVR-MS и многие другие. Кроме этого, в программе предусмотрены готовые пресеты преобразования видео картинки для адаптации воспроизведения на некоторых устройствах: iPhone, iPad, iPod Touch, Samsung, Android, Sony PSP, Amazon Kindle и т.д. Также у вас есть возможность оптимизировать ролики перед загрузкой на web-сервисы Dropbox, YouTube, Facebook, Dailymotion, Flick и Vimeo.
Программа Soft4Boost Video Converter имеет интуитивно понятный и простой интерфейс, освоить который без труда смогут даже те пользователи, которые ранее не сталкивались с подобными приложениями. Для тех, кому обычного конвертирования между форматами недостаточно, разработчики предусмотрели дополнительные функции и видеоэффекты, чтобы Ваши видео клипы стали уникальны и имели профессиональный вид.
Основные возможности программы:
- Конвертирование видео между различными поддерживаемыми форматами, включая HD.
- Использование многопоточной конвертации.
- Готовые профили преобразования для устройств и сервисов.
- Гибкая корректировка параметров видео и аудио с возможностью сохранения их как нового профиля.
- Создание и настройка дискового меню, добавление фоновой музыки.
- Записывать Blu-ray и DVD-дисков после конвертации.
- Редактирование видео файлов, используя шкалу времени.
- Множество видео и аудио эффектов
- Экспорт аудио и изображения из видео.
- Создание flash-контента и страницы HTML для него.
- Разделение видео на несколько файлов по главам или по размеру выходного файла.
- Объединение несколько видео файлов в один целый файл.
- Режим пакетной обработки - конвертирование несколько файлов за один раз.
- Изменение вида субтитров в своем видео.
- Захват кадра и сохранение его в одном из поддерживаемых графических форматов.
- 11 оболочек внешнего оформления программы.