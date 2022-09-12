Total Video Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $20.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|9.2.56 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aiseesoft Studio
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|46,77 Мб
Total Video Converter - программа, которая может легко конвертировать между различными видеоформатами, такими как MP4, H.264 / MP4 AVC, H.265 / HEVC, MTS, MXF, MOV, AVI, DivX, WMV, MKV, FLV, WTV, VOB и др. Более того, этот комплексный конвертер видеофайлов также хорошо работает с аудиофайлами. Он способен конвертировать аудиоформаты, включая AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, MP3, M4V, MP2, OGG, WAV, WMA и т.д.
Присутствует возможность конвертировать в аудио и видео форматы, совместимые с любым вашим устройством. Используете ли вы портативный плеер, такой как iPhone, iPad, iPod, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note, HTC, PSP, Sony Xperia, Xbox и пр.
Поддерживается любое кодирование и декодирование 4K, в том числе H.265, H.264, MPEG, Xvid, VP8, VP9 и др. Программа также позволяет преобразовывать и масштабировать HD / SD-видео в 4K и конвертировать 4K в HD / SD в обратном направлении, с невероятной скоростью. С помощью приложения вы можете конвертировать 2D видео в формат 3D с несколькими вариантами 3D. Он поддерживает до 14 типов 3D-режимов, включая Anaglyph 3D (10 типов), Side By Side (половинная / полная) 3D, верхняя и нижняя (половинная / полная) 3D.
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