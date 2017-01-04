АРТ: Магазин 2.27 Описание СКАЧАТЬ ( 9,29 Мб) Скриншоты (10) Статистика Отзывы (38) Оцените программу!

4.72 из 5, всего оценок - 14 Рейтинг программы - 4.72 из 5

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5 АРТ: Магазин - автоматизация розничной торговли. Является мощной и функциональной программой для ведения полного учета розничной торговли штучным товаром, от уличного киоска до бутика с одеждой и магазина, торгующего стройматериалами или автозапчастями. Совмещает в себе две основные функции: Учет всех движений товара и денежных средств в пределах торговой точки; Полноценное рабочее место кассира. Программа ориентирована на индивидуальных предпринимателей, отчитывающихся по системе ЕНВД, которые зачастую выступают и в роли бухгалтера. А следовательно - не нужно ни перед кем отчитываться за движения товара, а просто знать для себя, что откуда пришло и куда ушло. А самое главное сколько осталось. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, не обремененный излишними кнопками и списками. Функции программы: Вы всегда видите остатки товара в реальном времени

Удобный и быстрый поиск товара из списка по одному или нескольким параметрам (например, по цене, марке, ключевой части наименования) либо с помощью сканера штрих кодов

Возможность присвоить товару штрих код и напечатать его на принтере этикеток

Печать ценников

Возможность работы с резервами и задатками за товар

Возможность списания товара в расход

Возможность вести учет личных продаж

Предоставление полных отчетов за смену и за месяц (выбранную дату) в одно нажатие кнопки

Предоставление полных отчетов по работникам (личные продажи, отработанные часы, взятых наличных...) в одно нажатие

Предоставление полных отчетов по движениям товара и денежных средств с использованием всевозможных фильтров

Ведение списка покупателей с присвоением дисконтных карт и установлением индивидуальной скидки

Возможность оплаты части чека наличными, а оставшейся – по терминалу

Возможность делать общую скидку на весь чек, либо различные на каждую позиции

Печать не фискальных чеков (на чековом принтере), различных бухгалтерских документов (ТОРГ-12, счет-фактуры, накладные…)

Контроль наличности в денежном ящике, внесение и расход наличных из кассы Что нового в АРТ: Магазин 2.27?

Добавлено: Возможность печати счет-фактуры

Добавлено: Сортировка контрагентов и статей расходов при выборе по алфавиту

Добавлено: В настройках галочка "Автоматическая печать чека"

Изменено: 200 символов для наименования организации

Исправлено: Если у руководителя или бухгалтера не указанно отчество, то ошибка при формирование счета на оплату Скриншоты АРТ: Магазин: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 4900 руб. Ограничение в работе программы Функциональные ограничения Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 3 139 Разработчик АРТ - Магазин Последнее обновление 04.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Бухгалтерия - Складской учет - Торговля Отзывы о программе АРТ: Магазин KatRRRinA От программы просто в восторге!!!Очень приятный интерфейс, который особенно актуален для тех фирм, где работает женский коллектив! Для подобного типа программ не свойственный интерфейс: красочный и очень понятный, разберется даже блондинка! :) Самое главное, что разработчики программы очень внимательны к своим пользователям, так как если нужен совет по работе с программой, всегда подскажут, как лучше сделать ту или иную задачу. И что самое главное, если чего-то в программе не хватает под вашу фирму, например каких-то функций, стоит просто написать разработчикам, и в след. обновлении программы они добавят эту функцию, так как все время программа модернизируется, и разработчики стараются затачивать программу под своих пользователей. Обновления скачиваются бесплатно и выходят обновления очень часто (1-2 раза в месяц)! Всем советую использовать данную программу, так как она очень облегчает работу и контроль в своей фирме! Спасибо разработчикам за их труд и внимательность к нам!

1 | | Ответить АРТ Магазин Большая просьба все интересующие Вас вопросы задавать по эл. почте artmgzn@gmail.com или в группе ВКонтакте http://vk.com/artmgzn

Просто так будет намного быстрее и эффективней.

1 | | Ответить Лика Здравствуйте.Подскажите а как изменить название Пробный Бутик,В контрагентах не иогу добавить свою организацию

| | Ответить АРТ Магазин Лика Название магазина, организацию и все юридические данные можно будет изменять после регистрации программы. Более подробную информацию можно посмотреть здесь http://www.artmgzn.ru/buy.html

| | Ответить Александр Здравствуйте. Можно ли в ценнике добавить производителя, слово "цена:",номер и дату ттн, и соответственно номер и дату ттн добавить при занесении товара в базу, а также производителя во вкладке "действия" при копировании из файла XLS. И можно ли изменить шаблоты: ттн и счета на оплату. Спасибо

| 6 | Ответить АРТ Магазин Александр Редактирование ценников и других первичных документов пока невозможно. Но эта функция будет осуществлена в следующих версиях.

| | Ответить Михаил А можно без облако? И без просмотра моих личных данных.

1 | 3 | Ответить АРТ Магазин Михаил Да, работа через облачное хранилище не обязательное условие. Это дополнительная функция, которая дает дополнительные возможности, такие как просмотр выручки и отчетов с любого компьютера и устройства на платформах Android и iOS в режиме реального времени.

| | Ответить Читать все отзывы (38) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости