АРТ: Магазин - автоматизация розничной торговли. Является мощной и функциональной программой для ведения полного учета розничной торговли штучным товаром, от уличного киоска до бутика с одеждой и магазина, торгующего стройматериалами или автозапчастями.
Совмещает в себе две основные функции:
Учет всех движений товара и денежных средств в пределах торговой точки;
Полноценное рабочее место кассира.
Программа ориентирована на индивидуальных предпринимателей, отчитывающихся по системе ЕНВД, которые зачастую выступают и в роли бухгалтера. А следовательно - не нужно ни перед кем отчитываться за движения товара, а просто знать для себя, что откуда пришло и куда ушло. А самое главное сколько осталось.
Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, не обремененный излишними кнопками и списками.
Функции программы:
Вы всегда видите остатки товара в реальном времени
Удобный и быстрый поиск товара из списка по одному или нескольким параметрам (например, по цене, марке, ключевой части наименования) либо с помощью сканера штрих кодов
Возможность присвоить товару штрих код и напечатать его на принтере этикеток
Печать ценников
Возможность работы с резервами и задатками за товар
Возможность списания товара в расход
Возможность вести учет личных продаж
Предоставление полных отчетов за смену и за месяц (выбранную дату) в одно нажатие кнопки
Предоставление полных отчетов по работникам (личные продажи, отработанные часы, взятых наличных...) в одно нажатие
Предоставление полных отчетов по движениям товара и денежных средств с использованием всевозможных фильтров
Ведение списка покупателей с присвоением дисконтных карт и установлением индивидуальной скидки
Возможность оплаты части чека наличными, а оставшейся – по терминалу
Возможность делать общую скидку на весь чек, либо различные на каждую позиции
Печать не фискальных чеков (на чековом принтере), различных бухгалтерских документов (ТОРГ-12, счет-фактуры, накладные…)
Контроль наличности в денежном ящике, внесение и расход наличных из кассы
Что нового в АРТ: Магазин 2.27?
Добавлено: Возможность печати счет-фактуры
Добавлено: Сортировка контрагентов и статей расходов при выборе по алфавиту
Добавлено: В настройках галочка "Автоматическая печать чека"
Изменено: 200 символов для наименования организации
Исправлено: Если у руководителя или бухгалтера не указанно отчество, то ошибка при формирование счета на оплату
От программы просто в восторге!!!Очень приятный интерфейс, который особенно актуален для тех фирм, где работает женский коллектив! Для подобного типа программ не свойственный интерфейс: красочный и очень понятный, разберется даже блондинка! :) Самое главное, что разработчики программы очень внимательны к своим пользователям, так как если нужен совет по работе с программой, всегда подскажут, как лучше сделать ту или иную задачу. И что самое главное, если чего-то в программе не хватает под вашу фирму, например каких-то функций, стоит просто написать разработчикам, и в след. обновлении программы они добавят эту функцию, так как все время программа модернизируется, и разработчики стараются затачивать программу под своих пользователей. Обновления скачиваются бесплатно и выходят обновления очень часто (1-2 раза в месяц)! Всем советую использовать данную программу, так как она очень облегчает работу и контроль в своей фирме! Спасибо разработчикам за их труд и внимательность к нам! 1 | | Ответить
АРТ Магазин про АРТ: Магазин 2.21.1 [29-03-2016]
Большая просьба все интересующие Вас вопросы задавать по эл. почте artmgzn@gmail.com или в группе ВКонтакте http://vk.com/artmgzn
Просто так будет намного быстрее и эффективней. 1 | | Ответить
Лика про АРТ: Магазин 2.21.1 [25-03-2016]
Здравствуйте.Подскажите а как изменить название Пробный Бутик,В контрагентах не иогу добавить свою организацию | | Ответить
АРТ Магазин в ответ Лика про АРТ: Магазин 2.21.1 [29-03-2016]
Название магазина, организацию и все юридические данные можно будет изменять после регистрации программы. Более подробную информацию можно посмотреть здесь http://www.artmgzn.ru/buy.html | | Ответить
Александр про АРТ: Магазин 2.21.1 [05-03-2016]
Здравствуйте. Можно ли в ценнике добавить производителя, слово "цена:",номер и дату ттн, и соответственно номер и дату ттн добавить при занесении товара в базу, а также производителя во вкладке "действия" при копировании из файла XLS. И можно ли изменить шаблоты: ттн и счета на оплату. Спасибо | 6 | Ответить
АРТ Магазин в ответ Александр про АРТ: Магазин 2.21.1 [08-03-2016]
Редактирование ценников и других первичных документов пока невозможно. Но эта функция будет осуществлена в следующих версиях. | | Ответить
Михаил про АРТ: Магазин 2.21.1 [01-03-2016]
А можно без облако? И без просмотра моих личных данных. 1 | 3 | Ответить
АРТ Магазин в ответ Михаил про АРТ: Магазин 2.21.1 [08-03-2016]
Да, работа через облачное хранилище не обязательное условие. Это дополнительная функция, которая дает дополнительные возможности, такие как просмотр выручки и отчетов с любого компьютера и устройства на платформах Android и iOS в режиме реального времени. | | Ответить