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АРТ: Магазин для Windows

АРТ: Магазин 2.27

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Описание АРТ: Магазин 2.27Описание   Скачать АРТ: Магазин 2.27СКАЧАТЬ (9,29 Мб) Скриншоты АРТ: Магазин 2.27Скриншоты (10)   Статистика АРТ: Магазин 2.27Статистика   Отзывы о АРТ: Магазин 2.27Отзывы (38)  
Оцените программу!
4.72 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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АРТ: Магазин - автоматизация розничной торговли. Является мощной и функциональной программой для ведения полного учета розничной торговли штучным товаром, от уличного киоска до бутика с одеждой и магазина, торгующего стройматериалами или автозапчастями.

Совмещает в себе две основные функции:

  1. Учет всех движений товара и денежных средств в пределах торговой точки;
  2. Полноценное рабочее место кассира.

Программа ориентирована на индивидуальных предпринимателей, отчитывающихся по системе ЕНВД, которые зачастую выступают и в роли бухгалтера. А следовательно - не нужно ни перед кем отчитываться за движения товара, а просто знать для себя, что откуда пришло и куда ушло. А самое главное сколько осталось.

Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, не обремененный излишними кнопками и списками.

Функции программы:

  • Вы всегда видите остатки товара в реальном времени
  • Удобный и быстрый поиск товара из списка по одному или нескольким параметрам (например, по цене, марке, ключевой части наименования) либо с помощью сканера штрих кодов
  • Возможность присвоить товару штрих код и напечатать его на принтере этикеток
  • Печать ценников
  • Возможность работы с резервами и задатками за товар
  • Возможность списания товара в расход
  • Возможность вести учет личных продаж
  • Предоставление полных отчетов за смену и за месяц (выбранную дату) в одно нажатие кнопки
  • Предоставление полных отчетов по работникам (личные продажи, отработанные часы, взятых наличных...) в одно нажатие
  • Предоставление полных отчетов по движениям товара и денежных средств с использованием всевозможных фильтров
  • Ведение списка покупателей с присвоением дисконтных карт и установлением индивидуальной скидки
  • Возможность оплаты части чека наличными, а оставшейся – по терминалу
  • Возможность делать общую скидку на весь чек, либо различные на каждую позиции
  • Печать не фискальных чеков (на чековом принтере), различных бухгалтерских документов (ТОРГ-12, счет-фактуры, накладные…)
  • Контроль наличности в денежном ящике, внесение и расход наличных из кассы
Что нового в АРТ: Магазин 2.27?
  • Добавлено: Возможность печати счет-фактуры
  • Добавлено: Сортировка контрагентов и статей расходов при выборе по алфавиту
  • Добавлено: В настройках галочка "Автоматическая печать чека"
  • Изменено: 200 символов для наименования организации
  • Исправлено: Если у руководителя или бухгалтера не указанно отчество, то ошибка при формирование счета на оплату
Скриншоты АРТ: Магазин:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 4900 руб.
Ограничение в работе программыФункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 139
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия - Складской учет - Торговля

Отзывы о программе АРТ: Магазин

KatRRRinA про АРТ: Магазин 2.25 [08-06-2016]

От программы просто в восторге!!!Очень приятный интерфейс, который особенно актуален для тех фирм, где работает женский коллектив! Для подобного типа программ не свойственный интерфейс: красочный и очень понятный, разберется даже блондинка! :) Самое главное, что разработчики программы очень внимательны к своим пользователям, так как если нужен совет по работе с программой, всегда подскажут, как лучше сделать ту или иную задачу. И что самое главное, если чего-то в программе не хватает под вашу фирму, например каких-то функций, стоит просто написать разработчикам, и в след. обновлении программы они добавят эту функцию, так как все время программа модернизируется, и разработчики стараются затачивать программу под своих пользователей. Обновления скачиваются бесплатно и выходят обновления очень часто (1-2 раза в месяц)! Всем советую использовать данную программу, так как она очень облегчает работу и контроль в своей фирме! Спасибо разработчикам за их труд и внимательность к нам!
1 | | Ответить

АРТ Магазин про АРТ: Магазин 2.21.1 [29-03-2016]

Большая просьба все интересующие Вас вопросы задавать по эл. почте artmgzn@gmail.com или в группе ВКонтакте http://vk.com/artmgzn
Просто так будет намного быстрее и эффективней.
1 | | Ответить

Лика про АРТ: Магазин 2.21.1 [25-03-2016]

Здравствуйте.Подскажите а как изменить название Пробный Бутик,В контрагентах не иогу добавить свою организацию
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АРТ Магазин в ответ Лика про АРТ: Магазин 2.21.1 [29-03-2016]

Название магазина, организацию и все юридические данные можно будет изменять после регистрации программы. Более подробную информацию можно посмотреть здесь http://www.artmgzn.ru/buy.html
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Александр про АРТ: Магазин 2.21.1 [05-03-2016]

Здравствуйте. Можно ли в ценнике добавить производителя, слово "цена:",номер и дату ттн, и соответственно номер и дату ттн добавить при занесении товара в базу, а также производителя во вкладке "действия" при копировании из файла XLS. И можно ли изменить шаблоты: ттн и счета на оплату. Спасибо
| 6 | Ответить

АРТ Магазин в ответ Александр про АРТ: Магазин 2.21.1 [08-03-2016]

Редактирование ценников и других первичных документов пока невозможно. Но эта функция будет осуществлена в следующих версиях.
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Михаил про АРТ: Магазин 2.21.1 [01-03-2016]

А можно без облако? И без просмотра моих личных данных.
1 | 3 | Ответить

АРТ Магазин в ответ Михаил про АРТ: Магазин 2.21.1 [08-03-2016]

Да, работа через облачное хранилище не обязательное условие. Это дополнительная функция, которая дает дополнительные возможности, такие как просмотр выручки и отчетов с любого компьютера и устройства на платформах Android и iOS в режиме реального времени.
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