Windows 10 Transformation Pack - мощный инструмент, который изменит интерфейс оформления операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1 на оболочку Windows 10. Теперь Вы сможете оценить все преимущества и недостатки новейшей ОС Windows 10 без ее непосредственной установки, оставаясь пользователем более привычной Вам операционки.

Windows 10 Transformation Pack заменяет начальный экран приветствия, иконки, интерфейс и обои рабочего стола, звуки, темы оформления, Metro/Modern режим, виртуальные рабочие столы, панель задач, контекстное меню и другие параметры. Следует отметить, что Windows 10 Transformation Pack изменяет системные файлы установленной операционки, поэтому в целях безопасности рекомендуется перед использованием приложения сделать бекап системы для ее восстановления при необходимости.

Нельзя сказать, что эта программа проста в настройке, поэтому рассчитана скорее на продвинутых пользователей, а вот тем, кто не обладает достаточными знаниями, придется немало повозиться с опциями и инструментарием. Вам нужно будет выбрать тему оформления, загрузочный экран, поисковик по умолчанию и другие закладки. Сами изменения практически сразу вступают в действие. Чтобы вернуться к обычному виду текущей ОС, в настройках отключите действие утилиты, нажав "Uninstall".

Основные возможности Windows 10 Transformation Pack:

изменение интерфейса операционной системы на Windows 10

удобная установка, настройка и удаление

несколько тем оформления - Metro UI, UserTile, Aero и др.

интеграция в установочный образ

выбор обоев и экрана приветствия

поддержка русскоязычных версий Windows

Существует также более простая версия инструмента для изменения оболочки операционной системы на Windows 10, которая отличается тем, что не изменяет системные файлы - Windows 10 UX Pack