Windows 10 Transformation Pack для Windows

Windows 10 Transformation Pack 7.0

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Описание Windows 10 Transformation Pack 7.0Описание   Скачать Windows 10 Transformation Pack 7.0СКАЧАТЬ (133,55 Мб) Скриншоты Windows 10 Transformation Pack 7.0Скриншоты (3)   Статистика Windows 10 Transformation Pack 7.0Статистика   Отзывы о Windows 10 Transformation Pack 7.0Отзывы (0)  
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4.71 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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Windows 10 Transformation Pack - мощный инструмент, который изменит интерфейс оформления операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1 на оболочку Windows 10. Теперь Вы сможете оценить все преимущества и недостатки новейшей ОС Windows 10 без ее непосредственной установки, оставаясь пользователем более привычной Вам операционки.

Windows 10 Transformation Pack заменяет начальный экран приветствия, иконки, интерфейс и обои рабочего стола, звуки, темы оформления, Metro/Modern режим, виртуальные рабочие столы, панель задач, контекстное меню и другие параметры. Следует отметить, что Windows 10 Transformation Pack изменяет системные файлы установленной операционки, поэтому в целях безопасности рекомендуется перед использованием приложения сделать бекап системы для ее восстановления при необходимости.

Нельзя сказать, что эта программа проста в настройке, поэтому рассчитана скорее на продвинутых пользователей, а вот тем, кто не обладает достаточными знаниями, придется немало повозиться с опциями и инструментарием. Вам нужно будет выбрать тему оформления, загрузочный экран, поисковик по умолчанию и другие закладки. Сами изменения практически сразу вступают в действие. Чтобы вернуться к обычному виду текущей ОС, в настройках отключите действие утилиты, нажав "Uninstall".

Основные возможности Windows 10 Transformation Pack:

  • изменение интерфейса операционной системы на Windows 10
  • удобная установка, настройка и удаление
  • несколько тем оформления - Metro UI, UserTile, Aero и др.
  • интеграция в установочный образ
  • выбор обоев и экрана приветствия
  • поддержка русскоязычных версий Windows

Существует также более простая версия инструмента для изменения оболочки операционной системы на Windows 10, которая отличается тем, что не изменяет системные файлы - Windows 10 UX Pack

Что нового в Windows 10 Transformation Pack 7.0?
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты Windows 10 Transformation Pack:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)11 / 4 027
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбои, темы, оболочки - Расширения

Отзывы о программе Windows 10 Transformation Pack

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