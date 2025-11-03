TranslucentTB — компактное приложение для настройки внешнего вида панели задач в Windows 10 и выше. Позволяет изменять степень прозрачности и применять различные визуальные эффекты, делает интерфейс рабочего стола более аккуратным и современным. Программа разработана с акцентом на минимализм и не требует установки, не перегружает систему и работает в фоновом режиме, не вмешиваясь в основные процессы. TranslucentTB не имеет отдельного графического интерфейса — все настройки выполняются через меню трея или командную строку.

Программа интегрируется в панель задач и отображается в области уведомлений в виде небольшого значка. Управление осуществляется через компактное меню, которое предоставляет несколько режимов оформления панели задач: полная прозрачность, эффект размытия, полупрозрачный режим и цветная заливка. Пользователь может подобрать оптимальный вариант под собственные предпочтения. Дополнительно предусмотрена поддержка нескольких мониторов, что делает инструмент удобным для многодисплейных конфигураций.

Основные возможности TranslucentTB: