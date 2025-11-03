TranslucentTB для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2025.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ethanhs
|Категория:
|Обои, темы, оболочки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.62 Мб
|СКАЧАТЬ
TranslucentTB — компактное приложение для настройки внешнего вида панели задач в Windows 10 и выше. Позволяет изменять степень прозрачности и применять различные визуальные эффекты, делает интерфейс рабочего стола более аккуратным и современным. Программа разработана с акцентом на минимализм и не требует установки, не перегружает систему и работает в фоновом режиме, не вмешиваясь в основные процессы. TranslucentTB не имеет отдельного графического интерфейса — все настройки выполняются через меню трея или командную строку.
Программа интегрируется в панель задач и отображается в области уведомлений в виде небольшого значка. Управление осуществляется через компактное меню, которое предоставляет несколько режимов оформления панели задач: полная прозрачность, эффект размытия, полупрозрачный режим и цветная заливка. Пользователь может подобрать оптимальный вариант под собственные предпочтения. Дополнительно предусмотрена поддержка нескольких мониторов, что делает инструмент удобным для многодисплейных конфигураций.
Основные возможности TranslucentTB:
- Помогает настроить прозрачность и степень размытия панели задач.
- Поддерживает различные режимы отображения: прозрачный, полупрозрачный, цветной.
- Работает без установки, запускается напрямую из исполняемого файла и интегрируется в системный трей.
- Дает возможность настраивать параметры через командную строку.
- Поддерживает работу с несколькими мониторами и оказывает минимальную нагрузку на систему.
- Предусматривает быстрое отключение и возврат панели задач к стандартному виду.
Classic Shell - отличная, и главное, бесплатная возможность получить классический вариант...
Приложение для установки динамичных обоев на рабочий стол, поддерживающее работу с GIF,...
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...
UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows. Утилита не...
Инструмент для настройки рабочего стола на Windows 10/11, который помогает повысить...
ДесктопМания - программа, с помощью которой можно скачивать и устанавливать себе на...
Отзывы о программе TranslucentTB
Admin
Отзывов о программе TranslucentTB 2025.1 пока нет, можете добавить...