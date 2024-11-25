Lively Wallpaper для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Украшательства - Обои, темы, оболочки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:298.73 Мб
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Lively Wallpaper – программа, предназначенная для создания динамичных обоев для рабочего стола, которая позволяет заменить статичные изображения, которыми часто пренебрегают, на живые, движущиеся элементы. Приложение предоставляет доступ к библиотеке анимаций, а также дает возможность создавать собственные обои из различных мультимедийных файлов.

С помощью Lively Wallpaper пользователи могут использовать GIF-файлы, видеоролики, HTML-документы и даже веб-страницы или прямые трансляции для оформления рабочего стола. Если активируется видео или трансляция, звуки воспроизводятся только при нахождении на рабочем столе, что исключает отвлекающий шум при работе с другими приложениями. Программа поддерживает настройку параметров, которые позволяют адаптировать обои под любые предпочтения и требования.

Основные возможности приложения Lively Wallpaper:

  • Установка динамичных обоев из встроенной библиотеки движущихся изображений.
  • Создание пользовательских обоев из GIF-файлов, видео, HTML-документов.
  • Поддержка веб-страниц и потоковых трансляций в качестве фона.
  • Автоматическое управление воспроизведением звуков: звук активен только при нахождении на рабочем столе.
  • Простая настройка и удобный интерфейс для выбора и установки обоев.
  • Поддержка множества мультимедийных форматов для максимальной совместимости.
  • Эффективное использование системных ресурсов для плавной работы.
  • Возможность внесения индивидуальных изменений в параметры отображения.
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