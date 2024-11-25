Lively Wallpaper для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dani John
|Категории:
|Украшательства - Обои, темы, оболочки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|298.73 Мб
|СКАЧАТЬ
Lively Wallpaper – программа, предназначенная для создания динамичных обоев для рабочего стола, которая позволяет заменить статичные изображения, которыми часто пренебрегают, на живые, движущиеся элементы. Приложение предоставляет доступ к библиотеке анимаций, а также дает возможность создавать собственные обои из различных мультимедийных файлов.
С помощью Lively Wallpaper пользователи могут использовать GIF-файлы, видеоролики, HTML-документы и даже веб-страницы или прямые трансляции для оформления рабочего стола. Если активируется видео или трансляция, звуки воспроизводятся только при нахождении на рабочем столе, что исключает отвлекающий шум при работе с другими приложениями. Программа поддерживает настройку параметров, которые позволяют адаптировать обои под любые предпочтения и требования.
Основные возможности приложения Lively Wallpaper:
- Установка динамичных обоев из встроенной библиотеки движущихся изображений.
- Создание пользовательских обоев из GIF-файлов, видео, HTML-документов.
- Поддержка веб-страниц и потоковых трансляций в качестве фона.
- Автоматическое управление воспроизведением звуков: звук активен только при нахождении на рабочем столе.
- Простая настройка и удобный интерфейс для выбора и установки обоев.
- Поддержка множества мультимедийных форматов для максимальной совместимости.
- Эффективное использование системных ресурсов для плавной работы.
- Возможность внесения индивидуальных изменений в параметры отображения.
Программа, позволяющая визуально настроить меню "Пуск" и панель задач ОС Windows 10/11 и...
8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10...
Приложение для кастомизации Windows 10/11, с помощью которой можно сделать свою операционную...
Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и...
Start10 - очередная реализация меню "Пуск", адаптированная для новейшей операционной системы Windows 10...
Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему...
Отзывы о программе Lively Wallpaper
Admin
Отзывов о программе Lively Wallpaper 2.1.0.8 пока нет, можете добавить...