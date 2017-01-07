PAC-MAN – знаменитая игра из 80-х годов возвращается на ваши устройства с новыми идеями. Вы по-прежнему будете управлять неким аналогом колобка, съедая на своем пути все точки и спасаясь от привидений. Нововведения игры состоят в том, что вы сможете проходить не только все 255 классических лабиринтов, но и попробовать другие режимы.

PAC-MAN +Tournaments предлагает вам посоревноваться с другими игроками в режиме мультиплеера, попробовать свои силы в новом турнире с обновляемыми уровнями и попытаться собрать новые бонусные предметы. Помимо этого, в игре вас ожидают новая цветовая гамма, рейтинг игроков со всего мира и огромное количество достижений.