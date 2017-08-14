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DEER HUNTER 2017 4.3.2 для Android DEER HUNTER 2017 - один из лучших охотничьих симуляторов для мобильных устройств на платформе Android, благодаря которому можно добывать виртуальные трофеи в SimCity BuildIt 1.18.3.61972 для Android SimCity BuildIt – популярнейший градостроительный симулятор. Начните игру с прокладки дороги и вдохните жизнь в маленький городок, который под вашим присмотром, Городок - Township 5.0.0 для Android Городок – Township – стройте город, развивайте сельское хозяйство и удовлетворяйте спрос жителей города. Открывайте рестораны, зоопарки, кинотеатры, налаживайте