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Мастер по стрельбе из лука 3D для Android

Мастер по стрельбе из лука 3D 2.4 для Android

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Описание Мастер по стрельбе из лука 3D 2.4 для AndroidОписание   Скачать Мастер по стрельбе из лука 3D 2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (18,85 Мб) Скриншоты Мастер по стрельбе из лука 3D 2.4 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Мастер по стрельбе из лука 3D 2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мастер по стрельбе из лука 3D 2.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Мастер по стрельбе из лука 3D – цельтесь и стреляйте из лука прямо в яблочко. Приложение с реалистичной графикой подарит вам неподражаемый опыт стрельбы из спортивного лука. Попробуйте поразить мишень или мишени в различных локациях (сосновый лес, поле для стрельбы из лука, смертная пустыня и тропический дождливый лес) и разнообразных бонусных уровнях.

В игре вы сможете достичь рекордных результатов, стреляя с разных дистанций, приобретая новые стрелы, луки и другое снаряжение, а также соревноваться с олимпийскими чемпионами. В одиночном режиме вы сможете отточить свои навыки стрельбы из лука, а в онлайн-чемпионатах показать свое преимущество над другими игроками.

Скриншоты Мастер по стрельбе из лука 3D:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 130
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт
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Отзывы о программе Мастер по стрельбе из лука 3D

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