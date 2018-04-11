CloneApp - очень удобное решение для создания резервных копий настроек и профилей самых популярных приложений, что поможет Вам быстро восстановить все их основные параметры при переустановке системы или переносе на другой ПК. Периодически все пользователи сталкиваются в необходимостью установки/переустановки Windows, при этом каждый раз приходится инсталлировать и настраивать по-новой требуемые для работы программы. Этот процесс связан с рутинными операциями и немного утомляет, а если приложений много, то еще и занимает достаточное время.

Специально для таких ситуаций и разработан этого инструмент, который способен создать резервные копии настроек программ для восстановления буквально в один клик. В базе этого приложения уже содержится порядка 140 самых популярных и часто используемых программ (браузеры, медиа проигрыватели, архиваторы, офисные пакеты, загрузчики, почтовые клиенты, графические редакторы и многое другое), и список этот регулярно пополняется.

CloneApp сканирует системный раздел и резервирует каталоги профилей, файлы баз данных, записи реестра и прочие данные, что и позволяет потом быстро восстанавливать настройки приложений при повторной установке. Работать же с этим инструментом очень просто: отмечаете нужные программы в списке (можно также перейти на вкладку "Windows", где собраны только те приложения, которые установлены на ПК), нажимаете на "Start CloneApp" и дожидаетесь сохранения настроек. Кстати, весьма удобно, что CloneApp является портативной программой, и все профили сохраняются в папку, из которой Вы и запускаете само приложение. Разместив инструмент на съемном носителе, Вы сможете восстановить свои настройки на любом нужном Вам ПК - для этого в интерфейсе CloneApp используется кнопочка "Restore".

Более продвинутые пользователи имеют возможность самостоятельно делать бэкапы настроек, что может пригодиться при создании копий тех программ, которых еще нет в базе: нужно указать каталог размещения требуемого приложения и соответствующее ключи в системном реестре.

В целом же, все достаточно просто и удобно: с помощью CloneApp процесс настройки программ и приложений при переустановки или переносе системы станет для Вас комфортной и легкой процедурой, которая займет считанные минуты.