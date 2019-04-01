AOMEI Backupper для Windows

AOMEI Backupper 4.6.3

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Описание AOMEI Backupper 4.6.3Описание   Скачать AOMEI Backupper 4.6.3СКАЧАТЬ (110,1 Мб) Скриншоты AOMEI Backupper 4.6.3Скриншоты (7)   Статистика AOMEI Backupper 4.6.3Статистика   Отзывы о AOMEI Backupper 4.6.3Отзывы (7)  
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4.81 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.81 из 5
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AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы.

Приложение поддерживает резервное копирование системы, дисков и разделов, восстановление системы, дисков, разделов, копирование дисков и др. Интерфейс программы очень прост и будет доступен широкому кругу пользователей, позволяя легко освоить технологии резервного копирования и восстановления данных.

Особенность данной утилиты состоит в поддержке технологии Microsoft - VSS, которая позволяет выполнять процесс резервного копирования, не закрывая запущенные приложения, что очень удобно, т.к. резервная копия может быть создана вовремя работы на ПК.

Что нового в AOMEI Backupper 4.6.3?
  • Добавлены новые переводы
  • Исправлены ошибки
AOMEI Backupper
AOMEI Backupper
AOMEI Backupper
AOMEI Backupper
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)14 / 10 955
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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AOMEI Backupper 4.6.2

AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы

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Отзывы о программе AOMEI Backupper

амиша про AOMEI Backupper 4.0.6 [16-11-2017]

чудесная утилита
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Вопрос про AOMEI Backupper 4.0.2 [10-03-2017]

Программа не на русском получается?! А если винда полетела и сама т.е. не грузится, тогда кака восстановить виндовс с помощью этой проги? Есть ли у программы востановление образа системы с помощью флешки например???
4 | 29 | Ответить

ValerKa про AOMEI Backupper 2.0.1 [27-10-2014]

Программа чудесная! Простая и быстрая, ничем не уступает Акронису. Восстанавливает без заморочек, архивирует с умеренным сжатием. Испытал "в бою", не подвела.
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Игорь в ответ ValerKa про AOMEI Backupper 4.6.1 [21-12-2018]

а степень сжатия такаяже?
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(ерж про AOMEI Backupper 1.6 [19-04-2014]

У меня не пошла (может потому, что пиратская сборка винды), требует обновления каких-то драйверов, дополнительно загрузить причендалы: MagicISO, пакет Windows® AIK для Windows® 7 с официального сайта Центра загрузок Microsoft. Нет чтоб сразу в сборе, так надо ещё и суетится.
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Андрей про AOMEI Backupper 1.6 [10-09-2013]

Отличная замена Акронису! Всё восстановила. Также пользуюсь бесплатной AOMEI Partition Assistant Standard Edition.
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