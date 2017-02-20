FastStone Image Viewer 6.2 Описание СКАЧАТЬ ( 6,38 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (71) Оцените программу!

4.76 из 5, всего оценок - 326 Рейтинг программы - 4.76 из 5

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5 FastStone Image Viewer - бесплатная программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений с простым и удобными интерфейсом. Является одной из лучшей альтернативой ACDSee.



FastStone Image Viewer имеет большое количество полезных возможностей, таких как изменение размеров, переименование, удаление ненужных фрагментов, подгонка и изменение цветов, установка водяных знаков и т.д. Кроме того, имеется возможность создавать слайдшоу с более чем 150 переходными эффектами, присутствует реконструкция JPEG без потери качества, различные графические эффекты, поддержка работы со сканером и т.д. Поддерживаются все основные форматы графических файлов (BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO и TGA). Что нового в FastStone Image Viewer 6.2?

Добавлена темная тема оформления

Исправлены некоторые ошибки Скриншоты FastStone Image Viewer: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 79 / 234 562 Разработчик FastStone Soft Последнее обновление 20.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Конверторы - Просмотр - Редакторы Отзывы о программе FastStone Image Viewer Aleks очень удобная программа (открывает многие форматы.......

| | Ответить Yuri Лучшая программа для просмотра фото, есть почти все что необходимо, при этом мало весит и шустро работает. Довольно обширные функции по редактированию фото. Есть уровни как в фотошопе ctrl+L Очень удобно выравнивать яркость фото. За такую программу не жалко и денег отдать!

| | Ответить ИВАН НАДО ПРОСТО УМЕТЬ РАБОТАТЬ А НЕ БЫТЬ ЧАЙНИКОМ

2 | 1 | Ответить Антон Программа то хорошая. После переустановки Windows, устанавливал программы, в том числе и эту. Но поскольку официальный сайт почему-то не грузится, черт дернул меня скачать ее здесь. Уже при скачке браузер предупредил меня что я пытаюсь загрузить небезопасную программу. Я думал это он про Фастстоун. Поэтому везде подтвердил что доверяю. Некоторое время компьютер подтормаживал. А потом на рабочем столе стали появляться ярлыки вроде "Вход в интернет" и прочее (около 6 штук) Изменились настройки браузеров от неизвестной стартовой страницы до настроек поисковой системы. (Поисковая система сменилась с яндекса на мэйлру). При загрузке системы автоматически открывается браузер со стартовой страницей "smartinf.ru". Кое-что удалил. Теперь мне придется еще долго возиться, с поиском информации об удалении этой дряни и чистке компьютера. Очень недоволен данной сборкой и поставляемой с ней в комплектации по ссылке с вашего сайта всякой дряни.

10 | 1 | Ответить Admin Антон Напишите, пожалуйста, нам через форму обратной связи http://www.softportal.com/feedback.html или отпишитесь в группу ВК http://vk.com/softportalcom

У нас есть пара вопросов к вам.

1 | 6 | Ответить Алексей Admin У меня точно такая же история приключилась, как описывает Антон. Скачивал здесь фастстоун и полезли всякие непрошенные функции: на рабочем столе стали появляться ярлыки вроде браузера Амиго и каких-то игр. Изменились настройки браузеров Гугл и Опера от неизвестной стартовой страницы до настроек поисковой системы. (Поисковая система сменилась с яндекса на мэйлру). При загрузке системы автоматически открывается браузер со стартовой страницей "smartinf.ru". Дал комп посмотреть специалистам - сказали что появились вирусы. Многое устранили, но ещё часто в опере при поиске перекидывает на мэйл ру

1 | | Ответить Admin Алексей Алексей, пожалуйста, свяжитесь с нами через обратную связь на сайте или в группе ВК.

| | Ответить Показать еще 1 Гягогя Удобная и быстрая программа. Есть отличный набор инструментов для простой обработки картинок (обрезка-изменение размера-коррекция освещенности и так далее, даже пакетная обработка есть).

Нашёл всего два недостатка:

1)Нельзя открыть несколько окон.

2)В случае с картинками с прозрачным фоном могут быть проблемы - чёрная формула на чёрном (по умолчанию) фоне выглядит... понимаете как. Можно лишь сделать фон светлее, хотя, если бы не эта проблема, чёрный - ИМХО - был бы удобнее. Проблемы бы не было, если бы отображалась сетка прозрачности (transparency grid), но такой опции нет.

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