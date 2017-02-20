FastStone Image Viewer для Windows

FastStone Image Viewer 6.2

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Описание FastStone Image Viewer 6.2Описание   Скачать FastStone Image Viewer 6.2СКАЧАТЬ (6,38 Мб) Скриншоты FastStone Image Viewer 6.2Скриншоты (4)   Статистика FastStone Image Viewer 6.2Статистика   Отзывы о FastStone Image Viewer 6.2Отзывы (71)  
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4.76 из 5, всего оценок - 326
  • Рейтинг программы - 4.76 из 5
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FastStone Image Viewer - бесплатная программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений с простым и удобными интерфейсом. Является одной из лучшей альтернативой ACDSee.

FastStone Image Viewer имеет большое количество полезных возможностей, таких как изменение размеров, переименование, удаление ненужных фрагментов, подгонка и изменение цветов, установка водяных знаков и т.д. Кроме того, имеется возможность создавать слайдшоу с более чем 150 переходными эффектами, присутствует реконструкция JPEG без потери качества, различные графические эффекты, поддержка работы со сканером и т.д. Поддерживаются все основные форматы графических файлов (BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO и TGA).

Что нового в FastStone Image Viewer 6.2?
  • Добавлена темная тема оформления
  • Исправлены некоторые ошибки
Скриншоты FastStone Image Viewer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)79 / 234 562
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Просмотр - Редакторы
 Программа FastStone Image Viewer отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе FastStone Image Viewer

Aleks про FastStone Image Viewer 6.0 [07-01-2017]

очень удобная программа (открывает многие форматы.......
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Yuri про FastStone Image Viewer 5.7 [02-09-2016]

Лучшая программа для просмотра фото, есть почти все что необходимо, при этом мало весит и шустро работает. Довольно обширные функции по редактированию фото. Есть уровни как в фотошопе ctrl+L Очень удобно выравнивать яркость фото. За такую программу не жалко и денег отдать!
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ИВАН про FastStone Image Viewer 5.5 [02-02-2016]

НАДО ПРОСТО УМЕТЬ РАБОТАТЬ А НЕ БЫТЬ ЧАЙНИКОМ
2 | 1 | Ответить

Антон про FastStone Image Viewer 5.5 [29-11-2015]

Программа то хорошая. После переустановки Windows, устанавливал программы, в том числе и эту. Но поскольку официальный сайт почему-то не грузится, черт дернул меня скачать ее здесь. Уже при скачке браузер предупредил меня что я пытаюсь загрузить небезопасную программу. Я думал это он про Фастстоун. Поэтому везде подтвердил что доверяю. Некоторое время компьютер подтормаживал. А потом на рабочем столе стали появляться ярлыки вроде "Вход в интернет" и прочее (около 6 штук) Изменились настройки браузеров от неизвестной стартовой страницы до настроек поисковой системы. (Поисковая система сменилась с яндекса на мэйлру). При загрузке системы автоматически открывается браузер со стартовой страницей "smartinf.ru". Кое-что удалил. Теперь мне придется еще долго возиться, с поиском информации об удалении этой дряни и чистке компьютера. Очень недоволен данной сборкой и поставляемой с ней в комплектации по ссылке с вашего сайта всякой дряни.
10 | 1 | Ответить

Admin в ответ Антон про FastStone Image Viewer 5.5 [03-12-2015]

Напишите, пожалуйста, нам через форму обратной связи http://www.softportal.com/feedback.html или отпишитесь в группу ВК http://vk.com/softportalcom
У нас есть пара вопросов к вам.
1 | 6 | Ответить

Алексей в ответ Admin про FastStone Image Viewer 5.5 [31-12-2015]

У меня точно такая же история приключилась, как описывает Антон. Скачивал здесь фастстоун и полезли всякие непрошенные функции: на рабочем столе стали появляться ярлыки вроде браузера Амиго и каких-то игр. Изменились настройки браузеров Гугл и Опера от неизвестной стартовой страницы до настроек поисковой системы. (Поисковая система сменилась с яндекса на мэйлру). При загрузке системы автоматически открывается браузер со стартовой страницей "smartinf.ru". Дал комп посмотреть специалистам - сказали что появились вирусы. Многое устранили, но ещё часто в опере при поиске перекидывает на мэйл ру
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Admin в ответ Алексей про FastStone Image Viewer 5.5 [05-01-2016]

Алексей, пожалуйста, свяжитесь с нами через обратную связь на сайте или в группе ВК.
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Гягогя про FastStone Image Viewer 5.3 [15-07-2015]

Удобная и быстрая программа. Есть отличный набор инструментов для простой обработки картинок (обрезка-изменение размера-коррекция освещенности и так далее, даже пакетная обработка есть).
Нашёл всего два недостатка:
1)Нельзя открыть несколько окон.
2)В случае с картинками с прозрачным фоном могут быть проблемы - чёрная формула на чёрном (по умолчанию) фоне выглядит... понимаете как. Можно лишь сделать фон светлее, хотя, если бы не эта проблема, чёрный - ИМХО - был бы удобнее. Проблемы бы не было, если бы отображалась сетка прозрачности (transparency grid), но такой опции нет.
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