XnView - полноценный ответ хорошо разрекламированному продукту ACDSee. По многим параметрам превосходит любой просмотрщик / конвертор графических файлов. Программа может производить такие операция над картинками как: обрезка, изменение размера изображения/холста, печать, изменение гаммы-контраста-яркости-баланса и многое многое другое. Все эти операции и фильтры (в любом сочетании) можно применять сразу к большому количеству файлов в автоматическом режиме. Эти сочетания можно сохранять в качестве сценариев и использовать позже.

Приложение обладает мощным средствоми навигации и работы с файлами: предпросмотр, thumbnails (уменьшенные копии), поддержка файлов с описаниями, копирование/вставка файлов через буфер, поддержка drag'n'drop, просмотр не графических файлов, автоматическое создание списка файлов, интеграция с Windows (добавление команды "Browse with XnView" в контекстное меню, ассоциация с графическими файлами, добавление иконок на Рабочий стол, в меню Пуск) ...

Одним из основных отличиев программы явлется ГРОМАДНОЕ количество поддерживаемых форматов (около 400!), от самых распространненых до самых экзотических, поддержка свыше 45 языков. Программой поддерживается как групповое конвертирование, так и потоковое, параметры которого задаются в настройках программы.

В число многочисленных дополнительных опций входят: работа со сканнером, работа с листом контактов, создание скриншотов, работа с обоями Windows, кадрирование, генерация html-альбомов для размещения в Интернете, захват изображения (активного окна, всего экрана, пользовательской области), вставка изображения из буфера, подсчет использованных в картинке цветов. В общем, все возможности на любой вкус.

Интерфейс XnView очень удобен, причем многие вещи пользователь может настроить по своему желанию. Кроме того, этот вьювер имеет оригинальное, довольно приятное оформление, которое радует глаз после однообразных кнопочек и панелей других программ. Еще при желании вы можете смотреть фильмы некоторых форматов. Правда, данная функция реализована недостаточно хорошо, но ведь основное предназначение программы не в этом...