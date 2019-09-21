В числе наиболее примечательных возможностей программы - внушительная библиотека спецэффектов и фильтров, легкая расширяемость при помощи написанных третьими лицами модулей, возможность манипулировать слоями изображения, масштабирование от 1% до 3200%, работа со сканером и камерой и множество других функций - включая "anti-aliased" инструменты, размытие, удаление эффекта красных глаз и т.п.

Paint.NET - Графический редактор Paint.NET отличается продуманным интерфейсом и значительной функциональностью по сравнению со стандартным редактором MS Paint из поставки Windows. Похожей функциональностью обладает разве что Adobe PhotoShop. Paint.NET создан студентами Вашингтонского Государственного Университета (Washington State University) под чутким руководством специалистов Microsoft.

WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все необходимые для этого инструменты, как например вкладки для открытых