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Paint.NET 4.2.4
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4.45 из 5, всего оценок - 967
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- Рейтинг программы - 4.45 из 5
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Paint.NET - Графический редактор Paint.NET отличается продуманным интерфейсом и значительной функциональностью по сравнению со стандартным редактором MS Paint из поставки Windows. Похожей функциональностью обладает разве что Adobe PhotoShop. Paint.NET создан студентами Вашингтонского Государственного Университета (Washington State University) под чутким руководством специалистов Microsoft.
В числе наиболее примечательных возможностей программы - внушительная библиотека спецэффектов и фильтров, легкая расширяемость при помощи написанных третьими лицами модулей, возможность манипулировать слоями изображения, масштабирование от 1% до 3200%, работа со сканером и камерой и множество других функций - включая "anti-aliased" инструменты, размытие, удаление эффекта красных глаз и т.п.
Paint.NET является бесплатной альтернативой дорогостоящим софтверным средствам, оснащен обширным набором возможностей и обладает поддержкой планшетных компьютеров.
Для работы требуется Microsoft .NET Framework.
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|Что нового в Paint.NET 4.2.4?
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Отзывы о программе Paint.NET
TEKTON про Paint.NET 4.1.5 [13-12-2018]
В первую очередь использую её.
когда не справляется то фотошоп.
Из минусов только зависимость от Net Framework.
Так же неудобно то, что инсталлятор тупо ставить прогу на C:/
Нет выбора своей директории.
А в остальном нареканий нет.
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resource про Paint.NET 4.1.3 [30-10-2018]
На официальном форуме есть раздел с плагинами. К примеру, у пользователя pyrochild есть набор плагинов, в котором есть Liquify (фотошопская `пластика`) и много чего всякого. И всё бесплатно.
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resource про Paint.NET 4.1.3 [30-10-2018]
Последнее обновление требует последний net framework (вот оно, чуткое руководство Microsoft). net framework установил, но перестали работать другие net программы, работающие на ранних версиях net framework. А установка старых net framework невозможна, пишет, что установлена более новая версия (понимаю, разработчики кое каких инструментов ламеры, используют какие-то legacy интерфейсы, что не позволят запустить программу на последней net framework, но без инструментов никак). Пришлось удалить, нужно вернуть старую версию, вроде была 4.0.6.
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Valentine про Paint.NET 4.1.1 [01-10-2018]
В Фотошопе слишком много лишнего, а тут если руки растут от туда от куда надо, можно добиться хороших результатов. я много чего сделал тут.
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Олгин про Paint.NET 4.0.13 [22-03-2017]
ОТЛИЧНАЯ ШТУКА (=предельно интуитивно простая)
для ВСЕХ базовых операций
1) форматирование фото и скачанных картинок под одинаковый размер
2) добавление текста
=>> телевизор + флешка = как минимум комфортный фотоальбом,
+ текст = даже учебное пособие ребенку (на экране вторая картинка повторяет первую, но уже с текстом - перевод слова, формула и тп)
3) обработка слоев
кому понятно что это - ОТЛИЧНОЕ "каждому свое"
на бытовом уровне семейные календари (+ламинирование) могут легко оказаться лучше коммерческих.
ФОТОШОП - это танк: громоздкий, мощнейший, но при этом и НЕПОЗНАННЫЙ, и не используемый в том объеме, в котором он ЖРЕТ ресурсы. На танке в булочную ездят только "профессионалы".
Мрачное пятно обнаружил только одно - на paintnet.ru подло подсовывается "браузер" Обритум (= сборник вирусов).
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Дмитрий в ответ Олгин про Paint.NET 4.0.21 [21-01-2018]
Официальный сайт разработчика getpaint.net, а не paintnet.ru!
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