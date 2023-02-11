FastStone Image Viewer - бесплатная программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений с простым и удобными интерфейсом. Является одной из лучших альтернатив ACDSee.

Имеет большое количество полезных возможностей, таких как изменение размеров, переименование, удаление ненужных фрагментов, подгонка и изменение цветов, установка водяных знаков и т.д. Кроме того, имеется возможность создавать слайдшоу с более чем 150 переходными эффектами, присутствует реконструкция JPEG без потери качества, различные графические эффекты, поддержка работы со сканером и т.д.

Поддерживаются все основные форматы графических файлов (BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO, TGA) и RAW форматы цифровых камер (CR2, CR3, CRW, NEF, NRW, PEF, RAF, RWL, MRW, ORF, SRW, X3F, ARW, SR2, SRF, RW2 и DNG).