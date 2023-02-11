FastStone Image Viewer для Windows
|Оценка:
|4.43/5 голосов - 606
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FastStone Soft
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|90 / 567 305 | Статистика
|Размер:
|6,99 Мб
FastStone Image Viewer - бесплатная программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений с простым и удобными интерфейсом. Является одной из лучших альтернатив ACDSee.
Имеет большое количество полезных возможностей, таких как изменение размеров, переименование, удаление ненужных фрагментов, подгонка и изменение цветов, установка водяных знаков и т.д. Кроме того, имеется возможность создавать слайдшоу с более чем 150 переходными эффектами, присутствует реконструкция JPEG без потери качества, различные графические эффекты, поддержка работы со сканером и т.д.
Поддерживаются все основные форматы графических файлов (BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO, TGA) и RAW форматы цифровых камер (CR2, CR3, CRW, NEF, NRW, PEF, RAF, RWL, MRW, ORF, SRW, X3F, ARW, SR2, SRF, RW2 и DNG).
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается...
DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...
WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...
Отзывы о программе FastStone Image Viewer
Racer71 про FastStone Image Viewer 7.6 [31-12-2022]
Пользуюсь этой программой лет, наверно, 20. Она у меня все эти годы стоит по умолчанию для просмотра картинок.
1 | 1 | Ответить
Анатолий про FastStone Image Viewer 7.6 [10-05-2022]
"Поставил" FastStone Image Viewer версии 7.6. Обещанные CR3 и нужные "не видит в упор"
3 | 5 | Ответить
Вова про FastStone Image Viewer 7.5 [11-04-2022]
Перестала открывать некоторые "PNG" файлы. Перехожу на другое ПО. Жаль.
4 | 1 | Ответить
Сергей про FastStone Image Viewer 7.5 [08-12-2020]
Скачал с оф сайта на свежую винду и неприятный момент с непонятной кодировкой русского языка в меню.
8 | 12 | Ответить
Александр про FastStone Image Viewer 7.5 [10-11-2020]
Программа хорошая. Но если в папках присутствуют файлы документов, программа их не отображает, что крайне неудобно. Может есть какие-то настройки, чтобы это исправить, подскажите, пожалуйста. Я не нашел...
4 | 32 | Ответить