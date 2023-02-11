FastStone Image Viewer для Windows

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Оценка: 4.43/5 голосов - 606
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):90 / 567 305 | Статистика
Размер:6,99 Мб
FastStone Image Viewer скриншот № 1
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FastStone Image Viewer - бесплатная программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений с простым и удобными интерфейсом. Является одной из лучших альтернатив ACDSee.

Имеет большое количество полезных возможностей, таких как изменение размеров, переименование, удаление ненужных фрагментов, подгонка и изменение цветов, установка водяных знаков и т.д. Кроме того, имеется возможность создавать слайдшоу с более чем 150 переходными эффектами, присутствует реконструкция JPEG без потери качества, различные графические эффекты, поддержка работы со сканером и т.д.

Поддерживаются все основные форматы графических файлов (BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO, TGA) и RAW форматы цифровых камер (CR2, CR3, CRW, NEF, NRW, PEF, RAF, RWL, MRW, ORF, SRW, X3F, ARW, SR2, SRF, RW2 и DNG).

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Отзывы о программе FastStone Image Viewer

Racer71 про FastStone Image Viewer 7.6 [31-12-2022]

Пользуюсь этой программой лет, наверно, 20. Она у меня все эти годы стоит по умолчанию для просмотра картинок.
1 | 1 | Ответить

Анатолий про FastStone Image Viewer 7.6 [10-05-2022]

"Поставил" FastStone Image Viewer версии 7.6. Обещанные CR3 и нужные "не видит в упор"
3 | 5 | Ответить

Вова про FastStone Image Viewer 7.5 [11-04-2022]

Перестала открывать некоторые "PNG" файлы. Перехожу на другое ПО. Жаль.
4 | 1 | Ответить

Сергей про FastStone Image Viewer 7.5 [08-12-2020]

Скачал с оф сайта на свежую винду и неприятный момент с непонятной кодировкой русского языка в меню.
8 | 12 | Ответить

Александр про FastStone Image Viewer 7.5 [10-11-2020]

Программа хорошая. Но если в папках присутствуют файлы документов, программа их не отображает, что крайне неудобно. Может есть какие-то настройки, чтобы это исправить, подскажите, пожалуйста. Я не нашел...
4 | 32 | Ответить

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