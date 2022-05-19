JPEGView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.40.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kevin M (sylikc)
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 6 | Статистика
|Размер:
|2,07 Мб
JPEGView - автономное, портативное программное обеспечение, которое представляет собой простой и легкий просмотрщик изображений, предназначенный для управления и просмотра графических файлов, а также для их редактирования. Предусмотрена обработка изображений "на лету", позволяющая настроить такие параметры, как резкость, цветовой баланс, контрастность и локальную недо-/переэкспозицию.
JPEGView не только позволит вам просматривать коллекцию фотографий в простой и привлекательной форме, но и вращать их, увеличивать и уменьшать, регулировать уровни или печатать. Более того, вы можете воспроизвести папку изображений JPEG в виде фильма без потери качества. Кроме того, любое изображение можно установить в качестве обоев одним нажатием кнопки.
Среди поддерживаемых типов файлов, которые можно загрузить в JPEGView, есть самые распространенные, такие как JPG, BMP, PNG, GIF, WebP или TIFF, а также многие RAW-форматы, включая CR2, CRW, DCR, X3F или DNG. С программой довольно легко работать, она способна заменить ваш просмотрщик изображений по умолчанию.
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