JPEGView - автономное, портативное программное обеспечение, которое представляет собой простой и легкий просмотрщик изображений, предназначенный для управления и просмотра графических файлов, а также для их редактирования. Предусмотрена обработка изображений "на лету", позволяющая настроить такие параметры, как резкость, цветовой баланс, контрастность и локальную недо-/переэкспозицию.

JPEGView не только позволит вам просматривать коллекцию фотографий в простой и привлекательной форме, но и вращать их, увеличивать и уменьшать, регулировать уровни или печатать. Более того, вы можете воспроизвести папку изображений JPEG в виде фильма без потери качества. Кроме того, любое изображение можно установить в качестве обоев одним нажатием кнопки.

Среди поддерживаемых типов файлов, которые можно загрузить в JPEGView, есть самые распространенные, такие как JPG, BMP, PNG, GIF, WebP или TIFF, а также многие RAW-форматы, включая CR2, CRW, DCR, X3F или DNG. С программой довольно легко работать, она способна заменить ваш просмотрщик изображений по умолчанию.