JPEGView для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.40.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):6 / 6 | Статистика
Размер:2,07 Мб
JPEGView скриншот № 1
JPEGView скриншот № 2

JPEGView - автономное, портативное программное обеспечение, которое представляет собой простой и легкий просмотрщик изображений, предназначенный для управления и просмотра графических файлов, а также для их редактирования. Предусмотрена обработка изображений "на лету", позволяющая настроить такие параметры, как резкость, цветовой баланс, контрастность и локальную недо-/переэкспозицию.

JPEGView не только позволит вам просматривать коллекцию фотографий в простой и привлекательной форме, но и вращать их, увеличивать и уменьшать, регулировать уровни или печатать. Более того, вы можете воспроизвести папку изображений JPEG в виде фильма без потери качества. Кроме того, любое изображение можно установить в качестве обоев одним нажатием кнопки.

Среди поддерживаемых типов файлов, которые можно загрузить в JPEGView, есть самые распространенные, такие как JPG, BMP, PNG, GIF, WebP или TIFF, а также многие RAW-форматы, включая CR2, CRW, DCR, X3F или DNG. С программой довольно легко работать, она способна заменить ваш просмотрщик изображений по умолчанию.

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