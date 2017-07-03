Apowersoft Screen Recorder - простая в использовании, но имеющая достаточно профессиональный инструментарий утилита для записи видео (со звуком) и скриншотов с экрана Вашего дисплея. Приложение позволяет захватывать картинку как всего монитора, так и выделенной области. При этом во время записи доступна опция выделения курсора мышки, что очень удобно для подготовки учебных пособий и инструкций.

Видео сохраняется в одном из популярных форматов WMV, AVI, MP4, FLV, SWF. Кроме того, если есть необходимость, то записать можно только звук. При снятии скриншотов Вы также сами определяете область захвата, а перед сохранением (доступны на выбор форматы JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, PDF) можете немного их отредактировать: добавить линии, стрелки, выделения, текст и другое.

Apowersoft Screen Recorder позволяет создавать запланированные задачи для записи экрана по расписанию с помощью встроенного планировщика. Параметры начала записи, паузы и остановки настраиваются горячими клавишами, что значительно упрощает управление приложением. Готовую работу можно прямо из приложения выложить в YouTube или разместить в своем аккаунте Facebook, Twitter, LinkedIn и других популярных сервисах.