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Apowersoft Screen Recorder для Windows

Apowersoft Screen Recorder 2.2.4.0

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Описание Apowersoft Screen Recorder 2.2.4.0Описание   Скачать Apowersoft Screen Recorder 2.2.4.0СКАЧАТЬ (16,32 Мб) Скриншоты Apowersoft Screen Recorder 2.2.4.0Скриншоты (7)   Статистика Apowersoft Screen Recorder 2.2.4.0Статистика   Отзывы о Apowersoft Screen Recorder 2.2.4.0Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Apowersoft Screen Recorder - простая в использовании, но имеющая достаточно профессиональный инструментарий утилита для записи видео (со звуком) и скриншотов с экрана Вашего дисплея. Приложение позволяет захватывать картинку как всего монитора, так и выделенной области. При этом во время записи доступна опция выделения курсора мышки, что очень удобно для подготовки учебных пособий и инструкций.

Видео сохраняется в одном из популярных форматов WMV, AVI, MP4, FLV, SWF. Кроме того, если есть необходимость, то записать можно только звук. При снятии скриншотов Вы также сами определяете область захвата, а перед сохранением (доступны на выбор форматы JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, PDF) можете немного их отредактировать: добавить линии, стрелки, выделения, текст и другое.

Apowersoft Screen Recorder позволяет создавать запланированные задачи для записи экрана по расписанию с помощью встроенного планировщика. Параметры начала записи, паузы и остановки настраиваются горячими клавишами, что значительно упрощает управление приложением. Готовую работу можно прямо из приложения выложить в YouTube или разместить в своем аккаунте Facebook, Twitter, LinkedIn и других популярных сервисах.

Скриншоты Apowersoft Screen Recorder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы3 дня работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 675
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват
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Отзывы о программе Apowersoft Screen Recorder

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