IP-Info для Windows

IP-Info 1.4

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Описание IP-Info 1.4Описание   Скачать IP-Info 1.4СКАЧАТЬ (49 Кб) Скриншоты IP-Info 1.4Скриншоты (1)   Статистика IP-Info 1.4Статистика   Отзывы о IP-Info 1.4Отзывы (0)  
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IP-Info - простенькая портативная (не требующая установки в систему) утилита для определения IP-адреса и связанной с ним информации. Программа показывает внешний и локальный IP-адрес адрес, а также настройки протокола IP и данные подключения по локальной сети.

Каких-либо настроек в самой IP-Info нет - запустили и смотрите информацию. Есть кнопки копирования и адресов и дополнительных данных в буфер обмена для дальнейшего использования. Кроме того, дополнительная информация может также быть сохранена в текстовый файл.

В общем все просто и понятно - если часто сталкиваетесь с необходимостью определения IP-данных, то IP-Info может пригодиться, став хорошим помощником.

Что нового в IP-Info 1.4?
  • Добавлены новые сервера
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты IP-Info:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 888
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPing, trace, whois...
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Отзывы о программе IP-Info

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