IP-Info - простенькая портативная (не требующая установки в систему) утилита для определения IP-адреса и связанной с ним информации. Программа показывает внешний и локальный IP-адрес адрес, а также настройки протокола IP и данные подключения по локальной сети.

Каких-либо настроек в самой IP-Info нет - запустили и смотрите информацию. Есть кнопки копирования и адресов и дополнительных данных в буфер обмена для дальнейшего использования. Кроме того, дополнительная информация может также быть сохранена в текстовый файл.

В общем все просто и понятно - если часто сталкиваетесь с необходимостью определения IP-данных, то IP-Info может пригодиться, став хорошим помощником.