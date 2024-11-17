Ping Monitor для Windows
|Оценка:
|3.48/5 голосов - 17
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Igor Bushin
|Категории:
|Ping, trace, whois... - Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 36 446 | Статистика
|Размер:
|141 Кб
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Ping Monitor - небольшой гаджет для ОС Windows Vista/7/8/8.1/10, который позволяет контролировать до пяти локальных или удаленных серверов, периодически их пингуя через определенные временные интервалы. Утилита отображает максимальное, среднее и текущее значение пинга, а также количество ошибок. Поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6. Присутствует возможность изменения размера гаджета и его цветовой схемы. Все настройки сохраняются в файле Path: %APPDATA% Filename: gadgetname_Settings.ini.
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Отзывы о программе Ping Monitor
Ontaustu про Ping Monitor 9.1 [16-03-2022]
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