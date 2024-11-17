Ping Monitor - небольшой гаджет для ОС Windows Vista/7/8/8.1/10, который позволяет контролировать до пяти локальных или удаленных серверов, периодически их пингуя через определенные временные интервалы. Утилита отображает максимальное, среднее и текущее значение пинга, а также количество ошибок. Поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6. Присутствует возможность изменения размера гаджета и его цветовой схемы. Все настройки сохраняются в файле Path: %APPDATA% Filename: gadgetname_Settings.ini.