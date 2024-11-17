Ping Monitor для Windows

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Оценка: 3.48/5 голосов - 17
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Ping, trace, whois... - Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 36 446 | Статистика
Размер:141 Кб
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Ping Monitor - небольшой гаджет для ОС Windows Vista/7/8/8.1/10, который позволяет контролировать до пяти локальных или удаленных серверов, периодически их пингуя через определенные временные интервалы. Утилита отображает максимальное, среднее и текущее значение пинга, а также количество ошибок. Поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6. Присутствует возможность изменения размера гаджета и его цветовой схемы. Все настройки сохраняются в файле Path: %APPDATA% Filename: gadgetname_Settings.ini.

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Отзывы о программе Ping Monitor

Ontaustu про Ping Monitor 9.1 [16-03-2022]

Додайте до статті сайт UptimeControl.net, оскільки лише вони мають 3-хвилинний інтервал перевірки доступності сайту на безкоштовному плані.
4 | 5 | Ответить

Vik про Ping Monitor 6.8 [25-02-2015]

Very good
6 | 8 | Ответить

Alex про Ping Monitor 3.7 [04-05-2013]

Класная штука!!!!
6 | 8 | Ответить

yoko про Ping Monitor 3.7 [01-02-2013]

Отлично, аккуратно, то что нужно.
7 | 7 | Ответить

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