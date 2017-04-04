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Мото Истребитель 3D для Android

Мото Истребитель 3D 20170329 для Android

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Описание Мото Истребитель 3D 20170329 для AndroidОписание   Скачать Мото Истребитель 3D 20170329 для AndroidСКАЧАТЬ (37,26 Мб) Скриншоты Мото Истребитель 3D 20170329 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Мото Истребитель 3D 20170329 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мото Истребитель 3D 20170329 для AndroidОтзывы (0)  
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Мото Истребитель 3D – одинокий мотоциклист готов встретить на шоссе злодеев и безжалостно их уничтожить.

В вашем распоряжении будут несколько видов вооружения и транспорта, которые необходимо будет предварительно приобрести. Догнав злодея на трассе, его следует уничтожить и отправиться на поиске следующего, за каждого уничтоженного бандита полагается денежная награда.

Управление мотоциклом происходит с помощью гироскопа, а ускорение, торможение и стрельба производятся с помощью нажатий на дисплей. В Мото Истребитель 3D существуют возможность переключать игру в дневной или ночной режим.

Скриншоты Мото Истребитель 3D:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 518
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки

Отзывы о программе Мото Истребитель 3D

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