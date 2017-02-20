Alternate Archiver для Windows

Alternate Archiver 3.360

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Описание Alternate Archiver 3.360Описание   Скачать Alternate Archiver 3.360СКАЧАТЬ (4,23 Мб) Скриншоты Alternate Archiver 3.360Скриншоты (7)   Статистика Alternate Archiver 3.360Статистика   Отзывы о Alternate Archiver 3.360Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Alternate Archiver - своеобразный файловый менеджер, который содержит в себе все необходимые функции и инструменты для работы с файлами и наведения порядка на Вашем ПК. Тут Вы сможете переименовывать, копировать, удалять, перемещать и сортировать файлы, изменять время их создания, вести поиск и делать многие другие операции.

Отдельно стоит выделить опцию архивирования данных: архив с файлами можно делать по дате (месяц, год) или начальным буквам в названии файла. Помимо этого, в здесь есть опция синхронизации содержимого двух отмеченных директорий, что удобно для ведения резервной базы с данными. Для надежности разработчики предусмотрели инструмент полного стирания файлов (шредер) без возможности их последующего восстановления даже специализированным ПО.

В целом, Alternate Archiver весьма неплохая альтернатива как файловым менеджерам наподобие Проводника Windows, так и разнообразным архиваторам, объединяя эти функции в единой удобной и интуитивно понятной графической оболочке.

Что нового в Alternate Archiver 3.360?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Alternate Archiver:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 477
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы - Файловые менеджеры

Отзывы о программе Alternate Archiver

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