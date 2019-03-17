PeaZip для Windows

PeaZip 6.7.1

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Описание PeaZip 6.7.1Описание   Скачать PeaZip 6.7.1СКАЧАТЬ (6,73 Мб) Скриншоты PeaZip 6.7.1Скриншоты (9)   Статистика PeaZip 6.7.1Статистика   Отзывы о PeaZip 6.7.1Отзывы (18)  
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4.75 из 5, всего оценок - 55
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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PeaZip - бесплатный архиватор поддерживающий самые распространенные форматы архивов: 7Z, ACE, ARC/WRC, ARJ, BZ/TBZ, CAB, CHM/CHZ/HXS, CPIO, 7Z-sfx, BZ2/TBZ2, GZ/TGZ, PAQ/LPAQ, QUAD, TAR, UPX, ZIP и многие другие.

Необходимые языковые файлы можно скачать на официальном сайте разработчика.

PeaZip
PeaZip
PeaZip
PeaZip
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 20 229
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
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Отзывы о программе PeaZip

Аурик про PeaZip 6.4.1 [07-06-2017]

К сожалению, у архиватора проблемы с отображением кириллических имён файлов при просмотре содержимого архива (хотя распаковка этих файлов проходит нормально), поэтому он неудобен в использовании.
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Dflame про PeaZip 6.0.2 [20-05-2016]

Странный архиватор. Глючный до нельзя, это еще не все. По своей сути предназначен тем, кто все хранит в архивах. А также программерам, которым мало простого "распаковал и забыл". И вот для этих программеров ПиЗип напичкали редактором картинок и собственным Проводником? Типа, поставил ПиЗип и он все во всем. Жесть...
| 4 | Ответить

Александр про PeaZip 5.7.2 [02-09-2015]

Зачем это говно если есть 7zip?
| 6 | Ответить

Лана в ответ Александр про PeaZip 5.7.2 [16-09-2015]

Для особо запущенных случаев правильного прочтении кириллических имен файлов при розархивировании на відовс архивов из мак
1 | | Ответить

с нашего поселка про PeaZip 5.5.3 [17-03-2015]

Хорошая программа, есть Portable версия 5.5.3.
5 | | Ответить

anton про PeaZip 5.2.0 [23-12-2013]

для счастья мне нужно еще VXP и MRP
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