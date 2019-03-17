PeaZip - бесплатный архиватор поддерживающий самые распространенные форматы архивов: 7Z, ACE, ARC/WRC, ARJ, BZ/TBZ, CAB, CHM/CHZ/HXS, CPIO, 7Z-sfx, BZ2/TBZ2, GZ/TGZ, PAQ/LPAQ, QUAD, TAR, UPX, ZIP и многие другие. Необходимые языковые файлы можно скачать на официальном сайте разработчика.

WinZip - мощная программа для работы как с Zip-файлами, так и с архивами других форматов. Простой и понятный интерфейс делает процесс упаковки и распаковки файлов

7-Zip - абсолютно бесплатный функциональный архиватор с высокой степенью сжатия и поддержкой множества форматов архивов, включая ZIP, 7z, RAR, CAB, GZIP, BZIP2 и

Hamster Free ZIP Archiver - бесплатный и простой в эксплуатации архиватор с поддержкой всех популярных форматов сжатия, включая RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, 7-ZIP,

Universal Extractor - простая программа для извлечения данных из инсталляторов приложений, msi-установщиков, самораспаковывающихся EXE-файлов и архивов практически